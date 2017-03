Mais de 40 estagiários recebem capacitação para atuar na Prefeitura de Água Clara

O IEL e a Prefeitura de Água Clara renovaram o contrato de recrutamento e seleção de estagiários para 2017. O processo seletivo foi realizado no dia 23 de fevereiro e os 47 estagiários aprovados participaram de capacitação há duas semanas.

Na oportunidade, a coordenadora da área de desenvolvimento de carreira do IEL, Rosângela Ramos, proferiu palestra sobre Lei do Estágio e Mercado de Trabalho. “Estamos focados e envidando esforços para o desenvolvimento desses jovens”, disse.

Ela acrescenta que, para participar do processo seletivo, os candidatos precisavam ter idade mínima de 16 anos e estar matriculados em algum curso de educação superior. “Os aprovados atuarão nas áreas da educação, saúde, meio ambiente, obras e comunicação com contratos de estágio válidos a partir de março”, explicou.

A estudante Gabrieli Brito Ribeiro, de 18 anos, acadêmica do curso superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, foi uma das aprovadas no processo seletivo. “Assim que saí do Ensino Médio, decidi que precisava trabalhar e percebi o quanto está difícil ingressar no mercado de trabalho. O IEL facilita esse processo e nos proporciona uma série de conhecimentos que não teríamos sem o estágio”, pontuou.

Luana Maria, de 21 anos, acadêmica do curso superior de Fisioterapia, sente-se grata pela oportunidade conferida pelo IEL. “Com o estágio, conseguirei aprimorar os conhecimentos adquiridos em sala de aula, colocando em prática o que eu aprendo na faculdade. Sei que será importante para que eu me torne uma boa profissional”, comemorou.

