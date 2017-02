IEL renova convênio de Programa de Estágio com a Prefeitura de Naviraí

O IEL continuará responsável pelo encaminhamento de estudantes dos níveis médio e superior para a Prefeitura de Naviraí. O convênio foi renovado e, segundo a coordenadora da área de desenvolvimento de carreira do IEL, Rosângela Ramos, será focado no aprimoramento profissional dos jovens estudantes.

“Nosso papel é capacitar e treinar, dar atenção aos jovens que vão entrar no mercado de trabalho. No caso específico de Naviraí, já estamos organizando uma palestra com capacitação sobre a Lei do Estágio e sobre as principais dúvidas relativas ao mercado de trabalho. A intenção é oferecer essa ação no mês de março”, informou Rosângela Ramos.

Ela explicou que esse tipo de visita está sendo realizada em vários municípios parceiros da entidade com a finalidade de ratificar os convênios e compromissos existentes entre as duas partes. “O IEL sempre manteve importantes parcerias com prefeituras e, com as novas gestões, estamos trabalhando para reafirmar os convênios existentes”, acrescentou.

Para o prefeito José Izauri de Macedo, a parceria com a Fiems e o Sistema S é de suma importância para o município. “Eles procuram trazer para nossos jovens e pessoas interessadas em se profissionalizarem nos cursos oferecidos, uma oportunidade de obter uma melhor colocação no mercado de trabalho”, declarou.

Já o secretário municipal de Administração de Naviraí, Eduardo Mendes, contou que, ao assumir a pasta, analisou todos os contratos vigentes e concordou em manter o convênio com o IEL em função da qualidade do serviço oferecido. “O perfil de trabalho do IEL é exatamente o que buscamos na prefeitura. Em parceria com o Instituto, teremos o cuidado de fazer com que cada estagiário atue diretamente na área de estudo, pulverizando os jovens pelos diversos órgãos e secretarias do município”, avaliou.

Ainda segundo o secretário municipal, os estudantes de Ensino Médio receberão atenção especial. “Nossa intenção é fazer uma entrevista mais detalhada com os estagiários de Ensino Médio, a fim de identificar o perfil e as potencialidades, e adiantar o direcionamento desses jovens para áreas que despertem o interesse deles”, finalizou.

