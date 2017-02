IEL projeta encaminhar mais de 6,8 mil estudantes para estágio neste ano em MS

A velha máxima de que o ano só começa no Brasil depois do Carnaval não vale para o IEL, que desde janeiro já está trabalhando pesado no encaminhamento de estudantes de diversos cursos dos ensinos Médio, Técnico e Superior para fazer estágio. Para se ter ideia, somente durante este ano de 2017, o Instituto projeta encaminhar mais de 6,8 mil estudantes para vagas de estágio nas mais diversas empresas espalhadas por Mato Grosso do Sul.

O número representa um aumento de 30% em relação ao resultado obtido em 2016, quando mais de 5,2 mil estudantes foram encaminhados para estágio no Estado, segundo a coordenadora da área de desenvolvimento de carreira e estágio do IEL, Rosângela Ramos. “O IEL estabeleceu uma meta realista diante de uma série de projetos que serão desenvolvidos durante o ano”, garantiu.

Ela completa que o IEL continua com ações em instituições de ensino e com palestras voltadas ao mercado de trabalho. “Também estudamos novas parcerias, novas estratégias de divulgação, com o objetivo de disponibilizar cada vez mais vagas e alcançar um maior número de estudantes”, comentou.

No ano passado, mais de 2,2 mil estudantes assistiram a palestras proferidas pelo IEL com foco no mercado de trabalho e 2,1 mil foram atendidos em ações realizadas dentro de instituições de ensino. “Para 2017, também esperamos encaminhar cerca de 150 profissionais para vagas de emprego”, pontuou Rosângela Ramos.

Orientação

Os estudantes interessados devem fazer o cadastro no SNE (Sistema Nacional de Estágio), por meio do endereço eletrônico sne.iel.org.br/ms. Ao fazer o cadastro, o estudante deve procurar pela vaga de interesse e entrar em contato com o IEL para se manifestar, sendo que em Campo Grande a sede do Instituto fica na Avenida Afonso Pena, 1.031, Bairro Amambaí.

Rosângela Ramos faz questão de ressaltar que os estudantes precisam estar preparados para a vaga disponibilizada. “Os empresários estão muito criteriosos na contratação do estagiário e buscam perfis de pessoas empenhadas em fazer cursos de qualificação, aperfeiçoamento, além da questão da proatividade e dinamismo, que a cada dia tem sido fundamental na hora da contratação”, declarou.

Ela reforça que o IEL promove o diálogo e a construção de projetos em parceria com as universidades e demais centros geradores de conhecimento, além de entidades de fomento e órgãos de governo. “O estágio é uma etapa importante no processo de desenvolvimento e aprendizagem do aluno porque promove oportunidades de vivenciar na prática conteúdos apreendidos, propiciando, desta forma, a aquisição de conhecimentos e atitudes relacionadas com a profissão escolhida pelo estagiário. Além disso, o programa de estágio permite a troca de experiências entre os funcionários de uma empresa, bem como o intercâmbio de novas ideias, conceitos, planos e estratégias”, detalhou.

Confira 4 vantagens de fazer estágio:

1. CONFIRMAÇÃO DA ESCOLHA PROFISSIONAL

Se você ainda está em dúvida sobre sua escolha de carreira, o estágio pode ser uma ótima oportunidade de confirmar ou não essa opção. Nessa experiência você poderá vivenciar parte da rotina do profissional que deseja se tornar depois da graduação.

2. ENRIQUECIMENTO DO CURRÍCULO

A experiência que um estágio proporciona é muito valiosa, mesmo com pouca remuneração financeira. Só por ter aceitado tal oportunidade você já mostra para futuros empregadores o grau de comprometimento que possui com sua carreira e sucesso profissional.

3. VANTAGEM EM PROCESSOS SELETIVOS

Quando você for buscar por novas oportunidades de emprego poderá competir com outros jovens que não trabalharam ainda. O fato de já ter vivenciado a dinâmica do ambiente de trabalho pode ser uma vantagem e motivo para que você se destaque.

4. APRIMORAMENTO DAS HABILIDADES

Algumas competências não podem ser aprendidas na universidade ou escola. Elas fazem parte do perfil de cada profissional e devem ser trabalhadas desde muito cedo para que funcionem. Algumas delas são a liderança, comunicação, organização e paciência.

Veja Também

Comentários