IEL oferece serviço de mapeamento de perfil às empresas de MS

Como parte do Programa de Desenvolvimento de Carreira, o IEL passou a oferecer o serviço de mapeamento de perfil para as empresas de Mato Grosso do Sul. Uma delas é a indústria moveleira MovFlex, com sede em Campo Grande (MS), que já se utiliza o serviço de recrutamento e seleção oferecido pelo Instituto e agora iniciará o projeto de mapeamento de perfil por meio da ferramenta Quantum.

Segundo a coordenadora de desenvolvimento de carreira e estágio do IEL, Rosângela Ramos, a ferramenta Quantum evidencia tendências de comportamento, possibilitando uma avaliação acerca do posicionamento e da função de cada colaborador. “De posse das informações, é possível motivar o autodesenvolvimento dos funcionários, apontando detalhadamente suas características comportamentais e o que se espera delas”, explicou.

Ainda de acordo com Rosângela Ramos, a ferramenta é utilizada no processo de desenvolvimento de pessoas, seleção e treinamento, partindo do pressuposto “gente certa no lugar certo”. “Além de ajudar na contratação de pessoas visando melhores performances dentro das empresas, possibilita trabalhar com o potencial de todo o capital humano para definir ações de retenção, carreira e sucessão”, pontuou.

O sócio-proprietário da MovFlex, Guilherme Falcão, destaca que a indústria está no mercado campo-grandense há 20 anos e conta com 42 funcionários. “Destes, nove colaboradores que desempenham funções de liderança participarão do mapeamento de perfil. Fiz o mesmo programa junto com o meu pai, o empresário Juarez Falcão, e gostamos muito do resultado. Com perguntas simples, a ferramenta identificou nosso perfil com o máximo de precisão. Por isso decidimos levar a experiência aos funcionários, com o objetivo de identificar qualidades e possíveis deficiências, com foco na reestruturação de processos pela qual a empresa está passando”, analisou.

Serviço

Os empresários interessados em mais informações a respeito dos serviços oferecidos pelo IEL podem entrar em contato pelo telefone (67) 3044-2102

