IEL oferece curso sobre liderança na gestão de pessoas

Empresários e gestores envolvidos com desenvolvimento de equipes e gestão de pessoas terão a oportunidade de aprimorar suas atividades com o curso “Liderança na Gestão de Pessoas”, que será oferecido pelo IEL de 20 a 23 de março na sala de treinamento da sede do Instituto, que está localizado na Avenida Afonso Pena, 1.031, Bairro Amambaí, em Campo Grande (MS). Os interessados podem ser inscrever por meio dos telefones (67) 3044-2126/2131 ou ainda pelo e-mail [email protected]

Segundo o gestor da área de capacitação do IEL, Luís Alberto Pereira, o curso tem duração de 16 horas-aulas e será realizado das 18h30 às 22h30 das próximas segunda-feira (20), terça-feira (21), quarta-feira (22) e quinta-feira (23). “A capacitação será ministrado pela consultora das áreas de gestão de pessoas e gestão organizacional Cláudia Marcondes. O objetivo é desenvolver as competências de liderança, com foco em resultados para a empresa e para as pessoas”, informou.

Luís Pereira destaca que durante a capacitação serão trabalhadas as capacidades de comunicação, de análise dos conflitos, de motivar as pessoas para alcance de resultados, dos processos de feedback e papéis no contexto da liderança. “A facilitadora Cláudia Marcondes é uma profissional muito requisitada e com vasta vivência nessa área”, frisou.

Ainda de acordo com o gestor da área de capacitação do IEL, um bom líder é uma pessoa chave para o sucesso de qualquer empresa e trata-se de um perfil muito procurado e desejado em empreendimentos e instituições de destaque. “Com o aumento da competitividade no mercado e as mudanças no comportamento dos clientes, as organizações necessitam cada vez mais de profissionais com competências de liderança, que saibam orientar e motivar as pessoas nas iniciativas em busca de resultados melhores”, frisou.

Serviço – Mais informações podem ser obtidas no site www.ms.iel.org.br

