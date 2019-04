IEL inicia cursos de síndico e neuromarketing para aprimorar gestão de condomínios

Curso de formação de síndico atraiu alunos de diferentes perfis - Divulgação

Como parte do aprimorando do portfólio de cursos da área de desenvolvimento empresarial, o IEL iniciou, na noite desSa segunda-feira (08/04), as turmas dos cursos de formação de síndico e de neuromarketing, capacitações cuja procura é crescente entre profissionais que procuram aperfeiçoar o conhecimento de gestão de condomínios e de ações de marketing e publicidade nas empresas. Não à toa as vagas se esgotaram e novas turmas serão abertas para atender a demanda por ambos os cursos.

“O IEL, por meio da área de desenvolvimento empresarial, elaborou um novo cronograma de cursos para 2019, todo voltado para atender demandas específicas de profissionais das mais diversas formações. Síndicos de Campo Grande que buscavam se profissionalizar não sabiam onde encontrar uma capacitação voltada para esta profissão, enquanto o neuromarketing é considerado o futuro da inteligência de mercado”, afirmou o gestor da área de capacitações do IEL, Hugo Bittar.

Oferecido em parceria com a Facilita Condomínios e Müller & Garcez Advogados Associados, com apoio do Sesi, o curso de formação de síndico atraiu alunos de diferentes perfis: desde pessoas interessadas em, futuramente, se candidatar ao cargo, até aquelas que já exercem a função, e buscavam ampliar o conhecimento sobre a gestão de um condomínio. Com carga horária de 16 horas-aulas e emissão de certificados, o curso aborda a legislação vigente, previsão orçamentaria, assembleias, melhor conhecimento de uma prestação de contas organizada, obrigações fiscais e regimento interno, entre outras práticas de gestão condominal.

Responsabilidades

“O condomínio é uma empresa com CNPJ e que engloba inúmeras responsabilidades”, lembrou a advogada especialista em Direito Condominal Cristiane Muller, que é uma das instrutoras do curso. Ela completa que, por isso, quanto mais preparado em termos de gestão o síndico estiver, menores as chances de incorrer em erro. “Mesmo porque, é importante destacar, o síndico pode ser responsabilizado legalmente por eventuais omissões e atitudes que não condizem com a legislação”, explicou a advogada especialista em Direito Condominal sobre a importância da capacitação.

Ao longo dos três dias de capacitação, os participantes terão aulas, ainda, com o advogado Alex Alves Garcez, que também é especialista em Direito Condominal, Queitiuska Freitas Miranda, contadora e síndica profissional, e com o gerente do Sesi de Campo Grande, Helton Leal, que vai abordar aspectos do eSocial para condomínios. Síndica do Condomínio Sitiocas IV, que está localizado no Conjunto Residencial Recanto dos Rouxinóis, em Campo Grande (MS), Cleuza Menezes fez o curso em busca de conhecimento para o mandato de dois anos à frente do cargo.

“Fui eleita em setembro do ano passado, ou seja, é algo recente. Porém, estou gostando muito do meu novo trabalho, me empenhando bastante. Mas preciso de mais conhecimento, até para poder responder às várias dúvidas que chegam diariamente dos moradores e eu não sei a resposta”, contou a síndica do Condomínio Sitiocas IV.

Neuromarketing

“Bola da vez” no mercado publicitário, o curso de Neuromarketing, nova área de estudo que faz uso das técnicas aplicadas pelas neurociências a fim de obter melhores resultados nas ações de marketing e publicidade, lotou uma das salas de treinamento do IEL. O instrutor Roberto Patzlaff, especialista em neuro-psicologia e marketing, mostra aos participantes forma de perceber se os esforços publicitários elaborados pelas empresas estão, de fato, dando bons resultados.

“O aluno passa a obter um olhar mais crítico e estratégico de como utilizar e desenvolver ferramentas para atrair a atenção do cliente, e como a tecnologia ajuda a capturar com mais precisão os motivos que um cliente compra, ou deixa de comprar, ou o que faz um cliente entrar em sua loja para dar uma ‘olhadinha’”, exemplificou Roberto Patzlaff.

Diretora de arte que atua em Campo Grande, Giovana Flores explica que, desde quando fazia faculdade, a essência do comportamento do consumidor, objeto de estudo do neuromarketing, chamou sua atenção. “Acho que é uma ciência fascinante, e quando soube do curso do IEL, tive certeza que iria fazer. Poder identificar e entender o comportamento do consumidor, o que ele espera, direciona o nosso trabalho e nos faz entregar melhores resultados, ou seja, uma mensagem clara, direta e praticamente personalizada”, considerou.

A agenda de cursos da área de desenvolvimento empresarial do IEL para 2019 está disponível no site www.ms.iel.org.br/cursos e há a possibilidade de abertura de novas turmas, conforme a procura pelos treinamentos, sendo que a agenda será atualizada se isso acontecer. Todos os cursos são oferecidos por profissionais de renome no mercado, com certificado de participação – condicionado ao aproveitamento igual ou superior a 70% de presença nas aulas – e condições facilitadas de pagamento.