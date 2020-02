IEL fará seleção e encaminhamento de estagiários para a Prefeitura de Rochedo

O superintendente do IEL, José Fernando do Amaral, recebeu, em seu gabinete na sede do Instituto, em Campo Grande, o prefeito de Rochedo, Francisco de Paula Ribeiro Júnior - Foto: Divulgação/Assessoria

Em uma parceria que vai fomentar a economia e beneficiar a área social da cidade de Rochedo (MS), o IEL será o responsável pela seleção e encaminhamento de estagiários para atuar na administração municipal. Para celebrar o acordo, nesta sexta-feira (21), o superintendente do IEL, José Fernando do Amaral, recebeu, em seu gabinete na sede do Instituto, em Campo Grande, o prefeito de Rochedo, Francisco de Paula Ribeiro Júnior, que estava acompanhado do secretário municipal de Educação, Marcos Larréia, e do vereador Vital Alves dos Santos.

O superintendente do IEL, José Fernando do Amaral, acrescenta que o Instituto é referência entre gestores de diversos municípios do Estado quando se trata de recrutamento e capacitação de jovens estudantes. “O IEL conta com a expertise para encaminhar estagiários e muitos prefeitos tem nos procurado para conhecer nosso trabalho de recrutamento e capacitação dos estagiários. Trata-se de uma parceria muito eficiente, que beneficia a população da cidade e prepara os jovens para o mercado de trabalho”, concluiu.

No encontro, o prefeito comemorou o início da parceria, que chamou de “marca para sua gestão”. “Estamos bastante entusiasmados com a contratação dos estagiários que serão selecionados e capacitados pelo IEL. Muitos jovens de Rochedo estão enfrentando dificuldades para arcar com os custos da mensalidade do curso superior e esperamos que, com a oportunidade de atuar em diversas áreas da prefeitura, consigam concluir o curso superior, além de nos auxiliar a aprimorar os serviços prestados à população”, declarou.

Edital

Segundo o edital de abertura do processo seletivo, publicado em Diário Oficial, a Prefeitura de Rochedo busca a contratação de 23 estagiários de cursos superiores relacionados à diversas áreas, da saúde à educação. “Esperamos que o estágio na prefeitura represente para estes estudantes a oportunidade de se aprimorar como profissionais e se tornarem mais experientes para atuar no mercado de trabalho”, disse o secretário de Educação, Marcos Larréia.

Para o vereador Vital dos Santos, que é líder do prefeito na Câmara de Vereadores de Rochedo, a iniciativa vai auxiliar muitas famílias do município. “Esta é uma parceria fundamental para Rochedo, e representa um fôlego para muitas pessoas que buscam uma colocação no mercado de trabalho”, considerou.

Desenvolvimento de Carreiras

O Programa de Desenvolvimento de Carreiras do IEL consiste na seleção de estagiários, por meio de um mapeamento do perfil do candidato, para atuar no mercado de trabalho, obtendo conhecimento e experiência relacionados à sua área de formação.

Após a seleção e contratação deste estagiário, o IEL, por meio de oficinas e palestras, capacita estes estudantes para atuar profissionalmente, com temas relacionados à comportamento e Lei do Estágio.

