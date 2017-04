IEL entrega nesta quinta certificados do PQF a mais 19 empresas de Três Lagoas

Superintendente do IEL, José Fernando do Amaral / Divulgação

Nesta quinta-feira (27), às 19 horas, no auditório do Sesi de Três Lagoas, o IEL fará a cerimônia de entrega da certificação da 8ª turma do Programa de Qualificação de Fornecedores (PQF), que atesta a capacidade das empresas no que diz respeito ao fornecimento de produtos e serviços que correspondem às necessidades dos clientes e partes interessadas. Neste ano, serão certificadas 19 empresas fornecedoras e o evento deve contar com um público de 400 pessoas de 90 instituições do Estado.

“Para o IEL é muito importante esta cerimônia de certificação, porque é o evento que demonstra o resultado de um ano de trabalho com as empresas, e há uma comemoração muito bonita e gratificante por parte delas, que atingem outro patamar de gestão e eficiência no momento de atingir o cliente”, avaliou o superintendente do IEL, José Fernando do Amaral. “A certificação já se tornou um evento tradicional em Três Lagoas, todo o nicho empresarial da cidade aguarda pela cerimônia”, emendou o superintendente.

Implantado em 2008 em Três Lagoas, o PQF do IEL já atendeu 241 empresas fornecedoras para atender as empresas âncoras Fibria, International Paper, Sitrel, Petrobras, Eldorado e Bemis e certificou 133 delas ao longo desses nove anos, movimentando mais de R$ 626 milhões. Foram 22 mil horas de consultorias, 6,1 mil horas em diagnósticos, avaliações e auditorias e 250 pessoas formadas como auditoras da Norma ISO9001 na qual o programa se baseia.

“Hoje, o PQF está em franca expansão e já iniciou também trabalhos em Dourados, Campo Grande e Ribas do Rio Pardo. A administração municipal de Ribas do Rio Pardo também passou a aderir ao Programa em 2017 como entidade apoiadora”, afirmou o responsável pelo PQF no Estado, o coordenador da área de desenvolvimento empresarial do IEL, Hugo Bittar.

A certificação é feita após uma auditoria realizada pelo IEL – antes, as empresas passam por uma etapa de sensibilização -, depois é realizado um diagnóstico e, então, é feita a qualificação e capacitação. Os ciclos são anuais e atendem até 30 empresas por ano, com o apoio das prefeituras de Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo e parceria do Sebrae Nacional.

Confira abaixo a relação de empresas que serão certificadas:

Kim Máquinas e Ferramentas Elétricas

Lemaq

Querino Assessoria e Treinamentos

Transportes Califórnia de Osvaldo Cruz

Aviax Aviação Agrícola

Estima Construção

Reciclagem Alvorada

Combate Serviços Florestais

Limpidoz - Higiene Industrial & Manutenção

Cazzado Comunição Visual

Evoluir RH Treinamentos e Consultoria Empresarial

Fogão de Lenha

Labormed Medecina e Segurança no Trabalho

Druds Express

RKM Máquinas

Foco Hotelaria

Agro Florestal Parcetec

Julio Cesar Mamede

Artifrio & CIA

