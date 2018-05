IEL entrega certificados para pós-graduados em Sistema de Gestão

Formatura do IEL em Sistema de Gestão - Divulgação

O IEL realizou, na noite de ontem (11), na sala de treinamento da sede em Campo Grande (MS), a cerimônia de entrega de certificados para os 25 pós-graduados em Sistema de Gestão Integradas. Durante o evento, o superintendente do IEL, José Fernando Amaral, ressaltou o mérito que essa pós-graduação traz para o Instituto.

“Essa formação faz parte do DNA do IEL e com certeza foi muito importante na vida profissional de cada um dos 25 pós-graduados”, ressaltou José Fernando Amaral, completando que a pós-graduação foi uma parceria com a Faculdade Novoeste. A pós-graduação em Sistema de Gestão abordo um tema com aplicabilidade atual no mercado e na melhoria das empresas.

Segundo a diretora da Novoeste, Christiane Sarate, que é coordenadora de cursos da Faculdade de Ampére (FAMPER), contou que se sentiu honrada em fazer parte desse momento. “Desejo sucesso aos pós-graduados e espero que a pós contribua e seja significante profissionalmente, mas também, pessoalmente”, falou.

Para os pós-graduados, a capacitação é uma grande conquista para ser melhor reconhecido no mercado. Esse é o caso de Thiago Vieira, consultor do IEL e do Sebrae/MS, que ressaltou a oportunidade de abertura do mercado de trabalho que essa pós-graduação permite. “Trata-se de um mercado novo e em pleno crescimento. Podemos sempre contar com o IEL, pois possibilita a obtenção de certificados de excelência”, afirmou.

A pós-graduada Sônia Introvini, que é engenheira de segurança do trabalho, também reforça a importância de mais uma qualificação profissional na sua vida. “Todo o conhecimento que adquirimos aqui agrega para que trabalhemos melhor no nosso ramo e na empresa”, declarou.