IEL encerra no próximo dia 15 de dezembro as inscrições no Programa InovaTec - Divulgação

O IEL, em parceria com o CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), encerra, no próximo dia 15 de dezembro, as inscrições do Programa InovaTec, que conta com a participação de estudantes de graduação em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação para promover a melhoria contínua da produtividade na indústria.

Conforme o acordo de parceria celebrado entre IEL e CNPq, o Programa concederá até 200 bolsas de iniciação tecnológica e industrial para estudantes regularmente matriculados em curso superior ou superior tecnológico e outras 200 para os professores orientadores dos projetos. Pelo menos 30% destas bolsas serão obrigatoriamente vinculadas às instituições de Ensino Superior sediadas nas regiões Centro-Oeste, Norte ou Nordeste.

O superintendente do IEL, José Fernando do Amaral explica que a ideia do projeto é desenvolver trabalhos de melhorias de produtividades nas empresas de pequeno e médio porte, preferencialmente empresas industriais, por meio de parceria entre a empresa, instituição de Ensino Superior e IEL. “A empresa faz uma proposta ao CNPq, que aprova, ou não, a bolsa para que o acadêmico desenvolva uma solução que eleve sua produtividade”, afirmou.

“Caso a proposta seja aprovada, o CNPq remunera o bolsista pelo período de 12 meses com uma bolsa de R$ 400, enquanto a empresa proponente entra com o custeio do professor orientador do projeto, que também tem direito a uma bolsa de R$ 400 mensais pelo mesmo período“, acrescentou o superintendente do IEL.

Divulgação

Com intuito de divulgar a oportunidade para graduandos e pesquisadores, a equipe do IEL tem feito visitas às instituições de Ensino Superior do Estado. Na quarta-feira (29/11), pesquisadores do Cepemat (Centro de Pesquisas em Materiais) e a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) receberam os colaboradores, que apresentaram o programa e orientaram sobre como participar.

“O orientador participa representando a instituição de ensino e o bolsista executa todo o trabalho de pesquisa, de desenvolvimento, e apresenta uma solução para a empresa”, explicou o analista de desenvolvimento empresarial do IEL, Luis Alberto Pereira. “O IEL tem cumprido este papel de fazer a ponte entre as demandas das empresas e pesquisadores e estudantes para firmar parceria no âmbito do programa”, emendou.

O grupo já esteve também na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) e UCDB (Universidade Católica Dom Bosco). Essa é a primeira edição do edital, que é nacional e público e conta com apoio do InovaTec e do Fortec (Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia), sendo que o resultado preliminar da chamada será divulgado no dia 18 de janeiro de 2018.

Serviço – O edital do InovaTec está disponível no site www.portaldaindustria.com.br/iel/canais/inova-tec