IEL anuncia 1,3 mil vagas de estágio no Estado para preencher até fevereiro

Estudante pode fazer cadastro por e-mail - Divulgação

O início do ano é propício para estudantes que estão à procura da primeira oportunidade de ingressar no mercado de trabalho e estagiar para garantir experiência no currículo. Para atender essa demanda, o IEL está com 1.300 novas vagas de estágio abertas em Mato Grosso do Sul para serem preenchidas até o mês de fevereiro.

As vagas de estágio disponíveis são para jovens com idade mínima de 16 anos e devem cursar uma instituição de educação. O técnico de relações de mercado do IEL, Thiago Irala Capilé, explica que, normalmente, nesta época do ano a oferta de vagas é maior em função do fim de contratos de estágios, que ocorre duas vezes no ano - julho e dezembro.

“No início do ano, é a melhor época para se conseguir uma vaga de estágio, pois a geração de vagas acontece devido ao encerramento de contratos e há uma lacuna deixada das férias até o retorno das empresas no ano seguinte. Isso permite que as vagas fiquem ativas e prontas para os estudantes que estão iniciando um curso”, explicou Thiago Capilé.

Em 2019, o IEL inseriu mais de 4 mil estudantes no mercado de trabalho de Mato Grosso do Sul, realizando o atendimento de 250 empresas e ainda foram firmados cerca de 3 mil termos de compromisso. “O IEL oferece vagas para estágio de várias áreas do conhecimento e em vários municípios do Estado. As áreas em que há mais oportunidades são as de Administração, Ciências Contábeis, Finanças, Engenharia, Direito e Pedagogia”, enumerou a coordenadora de área de desenvolvimento de carreira do IEL, Rosângela Ramos.

Ela orienta os estudantes que para se diferenciar no mercado de trabalho e assim conquistar uma vaga de estágio é preciso ir além do conhecimento das salas de aula. “Hoje o empresário está mais criterioso no momento da contratação e essa exigência tem se estendido também aos estagiários. O estudante deve fazer cursos de qualificação e participar de treinamentos para apresentar um currículo atualizado”, informou.

Cursando o 7º semestre do curso de Educação Física, a acadêmica Janaína Katsumata, 35 anos, está em busca de aperfeiçoar seus conhecimentos e se preparar para o mercado de trabalho. “Já atuo com recreação de crianças, mas gostaria de adquirir mais experiência atuando em áreas como musculação”, disse a estudante, acrescentando ainda que a bolsa-auxílio seria usada para ajudar a complementar sua renda.

Para se cadastrar, tanto o empresário, quanto o estudante podem enviar um e-mail para vagas@ielms.com.br. Para outras informações, os interessados devem entrar em contato pelos telefones (67) 3044-2111 ou (67) 3044-2119 ou ainda no site www.ms.iel.org.br. Além disso, o estudante pode procurar a sede do IEL, que fica na Avenida Afonso Pena, 1.031, no Bairro Amambaí, em Campo Grande (MS).