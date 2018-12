IEL alinha participação da Prefeitura da Capital no Programa de Qualificação de Fornecedores

O coordenador-executivo do PQF, Hugo Bittar, detalhou o programa, a participação das âncoras e fornecedores e os resultados para cada participante. - Divulgação

O IEL reuniu-se com a equipe da Sedesc (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Campo Grande) para apresentar o PQF (Programa de Qualificação de Fornecedores), projetando o alinhamento com a Prefeitura de Campo Grande para estabelecer nova parceria para as atividades de 2019.

A secretária-adjunta da Sedesc, Mara Betânia Gurgel, afirmou que a parceria com o IEL, por meio do PQF, atende a demandas do plano de governo e das metas de gestão. “Tivemos uma reunião muito produtiva e as propostas vão ao encontro do que estamos buscando para os próximos dois anos de gestão”, destacou.

Fomentar o empreendedorismo, a qualificação de empresas sediadas em Campo Grande e, assim, promover o desenvolvimento local. Essas são algumas das metas da Sedesc para 2019 e 2020 e, de acordo com o superintendente do IEL, José Fernando Amaral, a parceria entre as instituições podem render bons frutos para a Capital.

“Há 10 anos o PQF atua em Mato Grosso do Sul para desenvolver as pequenas empresas e as capacitar para atender de forma adequada as grandes indústrias e órgãos públicos. Nesse período trabalhamos em Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo e é o momento oportuno de Campo Grande começar a desenvolver nessa área também”, destacou o superintendente José Fernando.

O coordenador-executivo do PQF, Hugo Bittar, detalhou o programa, a participação das âncoras e fornecedores e os resultados para cada participante. “A Prefeitura de Campo Grande será uma âncora importante para fomentar o crescimento das empresas já instaladas aqui e essencial para o desenvolvimento econômico”, pontuou.