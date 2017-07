Idosos não perdem baile e lotam teatro de arena do Horto Florestal

O retorno do baile dos idosos ao Teatro de Arena do Horto Florestal reuniu aproximadamente 450 pessoas na tarde deste sábado (29). Ao som do grupo Los Celestiales não teve quem ficou parado apenas ouvindo a música tocar. A festa começou às 14 horas e seguiu bastante animada até às 17 horas.

“Para mim dançar é vida. Saio do baile leve. Da próxima vez vou vir com meu vestido de baile mesmo. Hoje está muito bom”, afirma Maria Ondina de Moura, de 73 anos. Ela e o esposo, o músico Luiz Santana Pereira, 78, saíram da região das Moreninhas para participar da primeira edição do Baile da Melhor Cidade, que voltará a ocorrer todo último sábado do mês.

O casal, assim como muitos dos idosos presentes, não perde a oportunidade de arrastar o pé.

Contagiados pela energia revigorante da música e da dança, a terceira idade mostra que tem saúde e disposição para dar e vender. Aos 90 anos Dário Totto garante que ao menos três vezes por semana ele precisar deixar o corpo ser levado pela música. “Dançar para mim é coisa especial. Quando não vier neste baile estarei nos bailes organizados no CCI Vovó Ziza”, diz.

Retorno

De acordo com o prefeito Marquinhos Trad, as últimas edições do baile dos idosos ocorreram na gestão do ex-prefeito Nelson Trad. Por isso, o dia de hoje será lembrado com carinho, pois marca também a volta das atrações musicais nos Centros de Convivência dos Idosos (CCIs), que em breve terá seu primeiro baile.

“A data de hoje é um marco para a terceira idade, que voltará a contar sempre com os bailes organizados pela prefeitura”, destaca.

Organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), Subsecretaria da Defesa dos Direitos Humanos e Fundo de Apoio a Comunidade (FAC), o Baile da Melhor Cidade já tem data marcada para ocorrer novamente no Horto Florestal – dia 26 de agosto, dia em que Campo Grande completará 118 anos.

