Idosos celebram lançamento da “Semana Estadual do Idoso” com alegria e atividades

Campo Grande (MS) – Alegria, dança e música marcaram a cerimônia de abertura da Semana Estadual do Idoso de 2019, promovida pela Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul (ALMS), com parceria do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (SEGOV) e Secretaria Especial da Cidadania (SECID) e outras instituições que compõem a Frente Parlamentar.

A programação artística e cultural foi protagonizada pelos próprios idosos: Coral da Assembleia Legislativa, Coral Bela Idade, grupo de dança do CCI Vovó Ziza e o Grupo de Violeiros do CCI Elias Lahdo. O evento foi realizado no Asilo São João Bosco, em Campo Grande.

Luciana defende envelhecimento com dignidade

Representando o governador Reinaldo Azambuja, a secretária Especial de Cidadania, Luciana Azambuja, ressaltou a importância da Semana. “Toda pessoa tem direito a envelhecer com dignidade, de forma ativa e com respeito da família, dos cuidadores e de toda a sociedade. Durante a semana vamos intensificar as ações de sensibilização para com os diversos segmentos da sociedade e também estimular as atividades físicas e mentais dos nosso idosos”, ressalta a Secretária.

A Semana Estadual da Pessoa Idosa, foi instituída por meio da Lei Estadual nº 4.796/2015. Sendo comemorada anualmente, de 25 de setembro a 1º de outubro (Dia Internacional do Idoso), de autoria do deputado Renato Câmara (MDB), presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. “O objetivo é conscientizar o idoso e a sociedade sobre a sua importância, como fonte de experiências e sobre seu importante papel na construção de uma sociedade com maior qualidade de vida. No Estado temos mais de 30 Frentes Parlamentares e na Frente Parlamentar também temos mais de 30 instituições que participam e é dessa forma, em conjunto que vamos fortalecer as políticas à terceira idade, proporcionando a garantia dos direitos da pessoa idosa sul-mato-grossense”, finaliza.

Na ocasião, o senhor Gersino José dos Anjos, 75 anos, presidente do Asilo São João Bosco, em Campo Grande, reforçou o objetivo do evento e agradeceu a presença de todos. “Ser idoso é privilégio para poucos, é a voz da vivência e da experiência. Precisamos mostrar para aqueles que estão envelhecendo e para os jovens que o idoso é feliz, e vocês aqui são um exemplo dessa alegria. Todos nós vamos envelhecer e nossa preocupação é como envelhecer saudavelmente e ativamente, e é isso que vamos debater durante essa semana também”, explica.

A programação da Semana Estadual do Idoso segue até a próxima sexta-feira (4.10). Na agenda estão visitas a Casas de Abrigo de Idosos, caminhada, palestras e ainda dia de recuperação de crédito e dia do idoso ativo. “Toda a programação foi pensada com objetivo de contribuir no desenvolvimento e na promoção do envelhecimento ativo e saudável, visando à integralidade da atenção e ao fortalecimento da participação social, intelectual dos idosos. Queremos que os idosos saiam de casa, sintam-se vivos e protagonistas de suas histórias”.

A secretária reforças as atividades da próxima segunda-feira. “No dia 30, em parceria com o PROCON Estadual, vamos realizar um mutirão para negociações e recuperação de crédito – “Idoso em Dia”, com atendimento diferenciado e representantes de instituições para a realização de acordos. Na semana de 30 de setembro até 04 de outubro, as agências bancárias e concessionárias como de energia abrirão uma hora mais cedo em todo o Estado, para atendimento exclusivo às pessoas idosas”. Qualquer dúvida pode ser feita no PROCON, através do número 151.

Já em parceria com a FUNDESPORTE, vamos intensificar a socialização por meio do esporte, com atividades como voleibol e handball adaptado, dominó, dama, tênis de mesa, gincana entre outros, no Centro Esportivo Mamede Assem José, na Vila Almeida em Campo Grande, das 14 às 17h”, conclui.

