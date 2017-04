Idoso morre após ser atropelado duas vezes na Marginal do Tietê

Um idoso de 75 anos morreu após ser atropelado duas vezes na Marginal do Tietê na madrugada desta terça-feira, 25. O acidente ocorreu por volta das 3 horas, quando Manoel Eurípedes de Sousa atravessava a via, na altura do bairro Bom Retiro, região central de São Paulo.

Segundo informações da Secretaria do Estado da Segurança Pública, Sousa foi atingido por um carro e arremessado na direção de outro veículo, que não teve tempo de desviar ou frear.

O motorista do segundo veículo, um funcionário público de 53 anos cuja identidade não foi divulgada, parou para prestar socorro enquanto o condutor do primeiro carro, um Kia Bongo, fugiu do local do acidente.

Sousa não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor no 2º DP (Bom Retiro).

