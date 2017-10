Idoso é a principal vítima de atropelamento no estado de São Paulo

Os idosos são as principais vítimas de atropelamentos no estado de São Paulo. Números divulgados hoje (19) pelo Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, programa do governo paulista, mostraram que um a cada três acidentes no trânsito registrados este ano envolvendo pedestres ocorreu com pessoas com mais de 60 anos.

"Entendemos que a mobilidade dessas pessoas é diferente das demais e recomendamos aos municípios a adaptação necessária para atendê-los. O aumento do tempo semafórico e campanhas de conscientização específicas são algumas das soluções", disse Silvia Lisboa, coordenadora do movimento.

A segunda faixa etária mais afetada por acidentes envolvendo pedestres é a de pessoas entre 30 e 49 anos. Elas figuram entre as vítimas de 23,6% desses acidentes. Os jovens de 18 a 29 anos estão envolvidos como vítimas em 9,7% dos acidentes com pedestres.

Neste ano, até setembro, foram registradas 728 mortes envolvendo idosos no trânsito, número inferior ao do ano passado, quando foram registrados 801 casos. Das 1.193 fatalidades com pedestres no estado, 399 envolveram idosos (33,4% do total). E uma em cada quatro mortes em acidentes com bicicletas envolvem idosos (24,8% do total).

Mortes no trânsito

Em setembro, 472 pessoas morreram em decorrência de acidentes de trânsito no estado, o que representou aumento de 5,5% na comparação com o ano passado. De janeiro a setembro, 4.218 pessoas morreram em acidentes de trânsito, queda de 2,3% na comparação com o mesmo período do ano passado.

As ocorrências envolvendo motocicletas resultaram em 140 mortes em setembro, o que representou queda de 6% na comparação com o ano passado. Já as que envolvem pedestres apresentaram alta de 21,9% em setembro, com o registro de 139 fatalidades. Em seguida, aparecem as mortes em acidentes envolvendo automóveis (116 casos, contra 96 no ano passado) e bicicletas (33 casos, contra 25 em setembro do ano passado).