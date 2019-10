Identificadas as vítimas do acidente na Via Dutra, no Rio

A Polícia Civil do Rio de Janeiro divulgou o nome das vítimas que morreram no grave acidente ocorrido na tarde de (12) na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Resende, no Sul Fluminense.

As seis vítimas fatais são o motorista do caminhão, Anderson Marcelo, e os cinco ocupantes do carro: Alice da Silva Villaça Dias (bebê de 29 dias), Simone da Silva Villaça (mãe da bebê), Felipe Dias da Silva (pai da bebê), Rosilene Dias Cornélio Meier (mãe do Felipe) e Max Meier (padrasto do Felipe).

De acordo com a 89ª Delegacia de Polícia, em Resende, o caso foi registrado como homicídio culposo cometido pelo motorista do caminhão. Como ele também morreu no acidente, será extinta a punibilidade do autor do crime.

Foi colhida amostra de sangue do corpo de Anderson para verificar se ele dirigia sob influência de álcool. A polícia realiza diligências para apurar se o caminhão pertencia à alguma empresa ou se era particular.

O acidente ocorreu no sábado (12) à tarde quando um automóvel que trafegava em direção ao Rio foi atingido por uma carreta que ia para São Paulo e atravessou a pista. A via chegou a ser interditada no sentido Rio até as 16h. O acidente foi registrado às 13h40, na altura do quilômetro 293, e chegou a provocar 7,5 quilômetros de congestionamento.