IDAMS vai doar mais mil livros de Direito Administrativo a servidores públicos de MS

Pelo terceiro ano consecutivo, a Editora Fórum – a maior em publicações de direito público no Brasil – irá doar mil livros de direito público ao IDAMS (Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul).



Segundo o advogado João Paulo Lacerda, presidente do IDAMS, em 2020 os livros recebidos da Editora serão doados a servidores públicos do Estado e dos municípios de Mato Grosso do Sul. O objetivo é auxiliar na qualificação desses profissionais.

Com a doação dos livros neste ano, já são 3 mil exemplares doados ao IDAMS pela Editora Fórum. Em 2018, mil obras foram repassadas à UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) e UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados). No ano passado, mais mil publicações foram doadas a órgãos públicos do Estado.

O IDAMS é um instituto sem fins lucrativos que visa à promoção, estudo e desenvolvimento do Direito Administrativo, promovendo a pesquisa, o ensino e o desenvolvimento institucional.

A Editora Fórum é a líder no Direito Público no Brasil e referência obrigatória para os profissionais que lidam com o Direito, oferecendo o melhor do conhecimento jurídico brasileiro com foco na disseminação da cultura jurídica por todas as áreas.