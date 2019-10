IDAMS vai doar mais mil livros de Direito Administrativo a órgãos e servidores públicos do Estado

A Editora Fórum é a líder no Direito Público no Brasil e referência obrigatória para os profissionais que lidam com o Direito - Foto: Divulgação/Assessoria

No Dia do Servidor Público, celebrado anualmente em 28 de outubro, o presidente do Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul (IDAMS), João Paulo Lacerda da Silva, anunciou a doação de mais mil livros de Direito Administrativo para órgãos públicos e servidores públicos federais, estaduais e municipais do Estado. “No ano passado, já tínhamos feito a doação de outras mil publicações para as universidades públicas de Mato Grosso do Sul e, neste ano, vamos repetir a dose, mas para os órgãos públicos e seus servidores”, destacou.

Ele destaca que o Instituto vai privilegiar os órgãos e servidores públicos que participaram da 33ª edição do Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, realizado de 16 a 18 de outubro em Campo Grande pelo IBDA (Instituto Brasileiro de Direito Administrativo) e IDAMS. “O nosso objetivo, ao fazer a doação dessas obras, é disseminar o Direito Administrativo em Mato Grosso do Sul. Nós dissemos que, com o Congresso, o Estado seria incluído no mapa do Direito Administrativo brasileiro e agora é a hora de consolidar esse trabalho”, pontuou, citando ainda as realizações de cursos e palestras nessa área do Direito.

João Paulo Lacerda acrescenta que os mil livros serão entregues no início deste mês de novembro com o apoio da Editora Fórum, que, a exemplo do ano passado, fará o repasse das publicações ao IDAMS. A Editora Fórum é a líder no Direito Público no Brasil e referência obrigatória para os profissionais que lidam com o Direito, oferecendo o melhor do conhecimento jurídico brasileiro com foco na disseminação da cultura jurídica por todas as áreas.