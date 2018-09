IDAMS incentiva publicação de livro na área do Direito Administrativo

A obra “O conteúdo jurídico da eficiência administrativa”, de autoria do Procurador-Chefe da Fazenda Nacional em Mato Grosso do Sul, Flávio Garcia Cabral, foi aprovada pelo conselho editorial da editora Fórum e selecionada para publicação. - Divulgação

A obra “O conteúdo jurídico da eficiência administrativa”, de autoria do Procurador-Chefe da Fazenda Nacional em Mato Grosso do Sul, Flávio Garcia Cabral, foi aprovada pelo conselho editorial da editora Fórum e selecionada para publicação.

A seleção para publicação pela Fórum, editora que figura como referência nacional na área de livros voltados ao Direito Público, consagra o autor como um expoente da nova geração do Direito Administrativo brasileiro e representa o destaque do jurista de Mato Grosso do Sul no cenário nacional.

O livro, com apresentação do Professor Dr. Ricardo Marcondes Martins, possui como embrião a tese de doutorado defendida pelo autor junto à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), perante banca composta pelos Professores Doutores Clovis Beznos (PUC-SP), Maria Sylvia Zanella Di Pietro (USP), Regis Fernandes de Oliveira (USP), Luis Manuel Fonseca Pires (PUC-SP) e Ricardo Marcondes Martins (PUC-SP).

A obra é a primeira a ser publicada dentro do projeto de incentivo à produção científica do Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul – IDAMS. Esse projeto foi lançado pelo Instituto em abril deste ano. O objetivo é fomentar a produção bibliográfica de advogados, professores e demais profissionais da área do direito público no estado de Mato Grosso do Sul.

Segundo Flávio Cabral, “é uma honra ter uma obra selecionada pela editora Fórum e poder demonstrar a produção acadêmica aqui de Mato Grosso do Sul na área do Direito Administrativo. É fundamental reconhecer, dentre outros, o apoio do Luís Cláudio Ferreira, presidente da Fórum, que tem buscado constantemente manter a qualidade no catálogo da editora e do IDAMS, na pessoa de seu presidente, o advogado João Paulo Lacerda da Silva, que incentivou essa publicação e tem fomentado a produção jurídica sul-mato-grossense”.

Para o presidente do IDAMS, João Paulo Lacerda, a notícia de aprovação da obra de um advogado e professor sul-mato-grossense pelo conselho editorial da Fórum é motivo de orgulho para o Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul e para toda a comunidade jurídica do estado. “Nosso estado já está no mapa do direito administrativo brasileiro, agora queremos expandir o trabalho, colocando profissionais do direito no cenário nacional”.

A obra tem previsão de publicação para 2019.