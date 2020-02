IDAMS entrega homenagem ao procurador-geral de Justiça Paulo Passos

João Paulo Lacerda acrescenta que o trabalho do procurador-geral de Justiça Paulo Passos no comando da PGJ está sendo marcado pela excelência - Foto: Divulgação/Assessoria

Durante cerimônia especial realizada na manhã desta quinta-feira (06), a Diretoria do IDAMS (Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul) entregou ao procurador-geral de Justiça de Mato Grosso do Sul, Paulo Cezar dos Passos, uma homenagem em reconhecimento ao trabalhado realizado por ele ao longo das duas gestões à frente do cargo. “Nós entendemos que durante as duas gestões, o procurador-geral de Justiça Paulo Passos cumpriu o seu trabalho com eficiência e, especialmente, com muito diálogo, tanto com seus pares, quanto com os representantes das demais instituições”, destacou o presidente do IDAMS, João Paulo Lacerda da Silva.



João Paulo Lacerda acrescenta que o trabalho do procurador-geral de Justiça Paulo Passos no comando da PGJ está sendo marcado pela excelência. “Graças a essa grande atuação, Paulo Passos foi reconduzido ao cargo pelos seus pares e se fez merecedor dessa moção que lhe entregamos. Além disso, ele foi eleito presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG), contribuindo por destacar o nome de Mato Grosso do Sul em nível nacional”, ressaltou.



O presidente do IDAMS reforça que, ainda durante a sua gestão, o procurador-geral de Justiça Paulo Passos conduziu a PGJ com serenidade e competência. “Essa atuação serviu para contribuir com a união de todos os envolvidos nas áreas do Direito e também da Justiça no Estado. Não posso deixar de ressaltar que ele também abriu as portas do MPE (Ministério Público Estadual) ao IDAMS, que tinha acabado de ser criado em 2018. Naquele mesmo ano, o procurador-geral de Justiça foi homenageado pelo IDAMS com um certificado de reconhecimento pela sua valiosa contribuição para o crescimento do Instituto”, recordou.



João Paulo Lacerda cita também que o procurador-geral de Justiça Paulo Passos foi um dos palestrantes do 33º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, que foi realizado em Campo Grande de 16 a 18 de outubro de 2019. “O Congresso Brasileiro de Direito Administrativo ajudou a colocar Mato Grosso do Sul na rota do Direito Administrativo do Brasil e o Paulo Passos teve a sua contribuição nesse processo”, garantiu.



A cerimônia de entrega da homenagem também teve as participações do vice-presidente do IDAMS, Jean Phierre Vargas, da diretora de relações institucionais do IDAMS, Katia Silene Sarturi, da diretora-tesoureira do IDAMS, Isadora Félix Mota, da diretora do IDAMS, Carla Hach, do promotor de Justiça Fábio Ianni Goldfinger, que é chefe de gabinete da PGJ, e do promotor de Justiça Plínio Alessi Júnior, que é vice-presidente da Associação Sul-Mato-Grossense dos membros do Ministério Público (ASMMP).