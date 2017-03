Idade mínima para reserva militar deve aumentar, diz Marun sobre previdência

Uma nova audiência pública para discutir mudanças na Previdência Social vai debater sobre a aposentadoria dos policiais civis nesta terça-feira (7). O deputado federal Carlos Marun, presidente da comissão especial que discute as mudanças na previdência, disse em entrevista ao Bom Dia MS, que a idade mínima para a reserva deve aumentar. Ele está em São Paulo a caminho de Brasília para participar da reunião.

"O que tem que ficar claro é que ninguém vai ficar de fora da condição de se sacrificar de alguma forma em prol da sustentabilidade da nossa previdência. Uma idade mínima pra sua passagem para a reserva que será maior do que aquela que prevalece hoje na aposentadoria tanto dos miltiares das forças armadas como militares das policias estaduais", afirmou.

Em seguida, ele disse que a tendência é que os policiais tenham normas diferenciadas no processo de reforma da Previdência Social, com base na expectativa de vida desses profissionais, que é menor do que nas outras profissões.

"Estaremos hoje tratando discutindo na comissão que eu presido a questão da aposentadoria dos policiais eu vejo essa situação e acredito que a tendência seja os policiais ficarem de fora dessa reforma o que pode sim é estabelecer algum tipo de norma diferenciada considerando, especialmente, o fato que resta comprovado que a expectiva média de vida dos policais é inferior ao restante da população. Entendo que hoje as entidades policiais vão levar provas que corroborem com essa afirmação e é possível sim uma diferenciação", explicou.

O sindicato que representa os policiais civis de Mato Grosso do Sul também vai acompanhar a audiência e defender a classe sul-mato-grossense. A defesa é que a expectativa de vida dos policiais civis de MS é de 56 anos, menor do que o tempo previsto para aposentadoria.

"Sinto um ambiente positivo para que se estabeleça alguma forma de diferenciação e penso também que devem e podem ser incluídos nessa questão os agentes penitenciários. O que é uma realidade, comprovados essa realidade de que, pelo menos já recebi pleitos alicerçados a informação de que a expectativa média de vida dos policiais é de 56 anos, fica difícil nós estabelecermos como idade mínima de aposentadoria dessa categoria 65 anos, acredito que haja, sim, uma ideia da comissão de que muita coisa seja feita nese sentido, vejo boa possibilidade", ressaltou.

Segundo o presidente do Sinpol, Giancalo Miranda, disse que a categorai busca a aposentadoria policial.

"Vamos defender a atividade de risco. No texto da reforma da previdência está se retirando a atividade de risco e a atividade de risco é inerente ao policiais. Os policiais civis não são trabalhadores comuns, estamos buscando nossa aposentadoria policial porque não podemos entrar na vala comum como outros servidores e trabalhadores."

