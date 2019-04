Ícone do marketing política realiza palestra em Campo Grande em junho

Vitorino atua em campanhas desde o ano 2000 - Divulgação

Reconhecido como a principal referência na área de comunicação política digital, é um dos pioneiros no uso de ferramentas digitais em campanhas políticas no Brasil.

Com currículo avantajado de assessoria à grandes nomes como Gilberto Kassab candidato para a prefeitura de São Paulo em 2008 e Geraldo Alckmin que disputou a presidência em 2018, o especialista trás para Campo Grande no dia 6 de junho um grande evento com ingressos limitados abordando o tema "Uso de redes sociais para comunicação políticas”, já visando as eleições 2020.

Dedicado a campanhas digitais desde 2008, Marcelo Vitorino é professor de marketing político no Centro de Inovação e Criatividade da ESPM e com diversos cursos publicados na plataforma Presença Online.

Antes de entrar no campo do marketing digital, Vitorino atuou em campanhas tradicionais e na organização de militâncias partidárias desde o ano 2000, o que o torna um profissional com conhecimento de campo político-partidário, além do conhecimento em marketing e de tecnologia.

Tem em seu currículo campanhas em todas as esferas eleitorais, como as de Marcelo Crivella para a prefeitura do Rio de Janeiro em 2016, governos de Rondônia (Confúcio Moura, 2014), Ceará (Camilo Santana, 2014), Santa Catarina (Raimundo Colombo, 2010). Atuou também em diversas campanhas para deputados federais, senadores e presidenciais com José Serra (2010).

É autor do livro "COISAS QUE TODO PROFISSIONAL QUE QUER TRABALHAR COM MARKETING POLÍTICO DIGITAL DEVERIA SABER".

Um livro para facilitar o processo de aprendizagem dos profissionais que desejam trabalhar com o marketing político digital. Para aproveitar ao máximo o que a internet permite, com noções de legislação eleitoral referente ao uso da comunicação, além dos três principais pilares do marketing político digital.

A palestra que acontecerá no Grand Park Hotel e as vendas estão disponíveis partir de hoje pelo site http://bit.ly/marcelo-vitorino-em-campo-grande.

Informações: 67 99147-2637