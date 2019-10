IBGE está com inscrições abertas em processo eletivo para preencher 2,6 mil vagas

São vagas em todas as regiões do país - Arquivo

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE está com processo seletivo aberto para preencher 2.658 em várias regiões do País. Em Mato Grosso do Sul, as oportunidades são para as cidades de Amambaí, Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Fátima do Sul, Itaporã, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia e Três Lagoas.

As inscrições devem ser feitas pelo site www.fgv.br até às 16h do dia 15 de outubro. Nesta etapa é preciso efetuar o pagamento da taxa nos valores de R$ 42,50 e R$ 58,00, de acordo com o cargo pretendido.