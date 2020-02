Ibama dá 24 horas para Vale detalhar situação de navio que afunda no mar

O Ibama notificou a Vale e a empresa Polaris Shipping, que é a dona e operadora do navio MV Stellar Banner, que sofreu avaria no litoral do Maranhão, para que informem detalhes da situação do acidente em até 24 horas.

A notificação exige que as empresas apresentem dados sobre a especificação, o volume e a condição de armazenamento de todos os tipos de óleo a bordo do MV Stellar Banner, que está encalhado a 100 quilômetros do Maranhão, com risco de naufragar com 295 mil toneladas de minério de ferro e 5 mil toneladas de óleos.

O órgão ambiental exigiu informação precisa sobre a quantidade de tanques e o volume atual de óleo em cada tanque de combustível, além de confirmações de que esses reservatórios se encontrariam estanques.

O Ibama solicitou ainda a especificação, o volume e a condição de armazenamento de outras substâncias nocivas ou perigosas a bordo da embarcação, contato da empresa de resposta responsável por atendimento a eventuais derramamentos de produtos perigosos e da empresa de salvatagem da embarcação.

A Vale e a Polaris Shipping precisam ainda prestar esclarecimentos sobre a origem da substância que já saiu do navio para o meio ambiente e sua estimativa de volume.

Por meio de nota, a Polaris Shipping, que é a dona e operadora do navio, informou que o óleo já vazado deve ser "resíduo do óleo morto que estava no convés", e não vazamento dos tanques de combustível.

"Em estreita cooperação com a Vale, a empresa está mobilizando todos os ativos disponíveis no Brasil para erradicar qualquer risco potencial de derramamento de óleo. Uma equipe antipoluição já está no local, monitorando de perto a situação", declarou a companhia. "A empresa divulgará declarações adicionais à medida que tiver novas informações e o objetivo continua sendo o de encontrar as melhores soluções para esse incidente com transparência a cada etapa."