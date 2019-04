Iagro prorroga o prazo para revendas de agrotóxicos cadastrarem estoque pelo sistema e-Saniagro

Campo Grande (MS) – A obrigatoriedade do controle desse estoque pelo sistema eletrônico da IAGRO, passará a ser cobrada pela fiscalização a partir do dia 17 de maio de 2019. Portanto, as empresas que comercializam ou que armazenam agrotóxicos para terceiros, poderão ser notificadas ou autuadas em caso de descumprimento das normas.

O chefe da Divisão de Defesa Sanitária Vegetal (DDSV), Filipe Portocarrero, explicou que a prorrogação amplia o prazo para que as revendas que movimentam grandes volumes façam as adaptações necessárias nos seus sistemas internos.

O sistema de controle de estoque é uma ferramenta que agiliza o fluxo das informações de prestação obrigatória entre as revendas e a IAGRO. Isso possibilita uma fiscalização mais inteligente, combate ao uso inadequado e ilegal de produtos agrotóxicos que possuem potencial de causar impactos no sistema produtivo e na sanidade vegetal do Estado, além é claro de reduzir as autuações.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)