Iagro intensifica ações contra raiva em Mato Grosso do Sul

Campo Grande (MS) – Dando continuidade às ações e diante dos últimos casos de raiva em Mato Grosso do Sul, três equipes que trabalham com o controle da doença na Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) realizaram nos últimos sessenta dias, atividades voltadas a prevenção e controle de ocorrência da enfermidade.

Segundo balanço apresentado pelo Fiscal Estadual Agropecuário, da Coordenação Estadual dos Programas, Nacional de Controle da Raiva dos Herbívoros (PNCRH) e de Prevenção e Vigilância da Encefalopatia Espongiforme Bovina (/PNEEB), Fabio Shiroma de Araujo, desde 2014 a agência havia registrado uma redução nos focos.

2014 2015 2016 2017 Focos 21 09 08 24 Municípios 08 07 05 10 Morcegos hematófagos capturados 1.123 2.292 2.425 1.697 (até julho) Vistoria de abrigos e capturas 457 471 549 257 (até julho) Herbívoros vacinados

(bovinos e equinos) 8.671.372 8.711.565 7.508.830 5.371.370

Trabalho realizado em 2017

Segundo Shiroma, este ano, membros da coordenação e da equipe de Nova Alvorada do Sul realizaram ações preventivas naquele município e em Rio Brilhante, às margens do Rio Vacaria e seus afluentes, com vigilância em 21 propriedades rurais com 7 abrigos vistoriados, tendo capturados e controlados 86 morcegos hematófagos.

Já a equipe da unidade Regional de Naviraí realizou ações preventivas nos municípios de Caarapó, Juti, Naviraí, Mundo Novo e Iguatemi, com vigilância em 22 propriedades rurais com 34 abrigos vistoriados, com a captura e controle de 225 morcegos hematófagos.

A equipe da Regional de Três Lagoas e da Regional Nova Andradina realizaram ações de perifoco no município de Taquarussu, com vigilância em 34 propriedades rurais com 23 abrigos vistoriados. O resultado desse trabalho foi a captura e controle de 124 morcegos hematófagos.

E a equipe da Regional de Amambai e de Nova Alvorada do Sul realizaram ações de perifoco nos municípios de Amambai e Aral Moreira, com vigilância em 98 propriedades rurais com 21 abrigos vistoriados, tendo capturados e controlados 103 morcegos hematófagos. Em especial nesta região, um alerta já foi feito aos responsáveis de propriedades rurais próximas ao Rio Amambai e seus afluentes, através dos Sindicatos Rurais da região, pois dos 24 casos registrados 11 foram em Aral Moreira, 03 em Amambai e 02 em Coronel Sapucaia.

Até agosto foram relatados a morte de aproximadamente 50 animais com sinais clínicos, e os técnicos não descartam o surgumento de novos casos, até que os animais estejam protegidos pela vacina.

A explicação para isso é que o período de incubação é relativamente longo (tempo que o animal foi exposto ao vírus até o aparecimento dos sinais clínicos) varia em média de 45 a 60 dias, e a resposta imunológica à vacinação inicia-se em média com 7 a 10 dias. Por isso, é comum o aparecimento de animais que vieram a óbito mesmo tendo sido vacinado.

Além dessas ações, a coordenação do Programa de Controle da Raiva realizou intenso trabalho de esclarecimento ao conceder entrevistas a emissoras de rádios e jornais da região, e realizar palestra para 27 produtores rurais no Sindicato Rural de Amambai, tratando sobre a ocorrência da raiva na região e a ações para prevenção de novos casos.

A raiva

A raiva é uma enfermidade que acomete o Sistema Nervoso Central (SNC) dos mamíferos, inclusive o homem, e a letalidade é próxima a 100%.

No caso do produtor rural ter conhecimento de animais com sintomatologia nervosa e/ou presença de possíveis abrigos na região, a Iagro recomenda não manusear o animal e comunicar a unidade a Iagro mais próxima. Se alguém entrar em contato com animal com suspeita de raiva ou agredido por cães, gatos ou morcegos, procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência.

