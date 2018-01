Iagro divulga calendário de cursos para atuar em eventos pecuários

- Ilustração

Com as vagas já preenchidas para o treinamento de médicos veterinários para operar o aplicativo “Resenha Virtual de Equídeos”, a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) estuda a abertura de novas turmas.

Segundo a coordenadora do Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos (PNSE) da Iagro, a médica veterinária Kelly Noda Gonçalves, as trinta vagas disponíveis para uma turma do dia 23 de janeiro já se esgotaram e conforme a procura a Agência deve comunicar a abertura de novas turmas.

Para participar dos treinamentos, que acontecem na Iagro (em frente ao Lago do amor), em Campo Grande, o profissional deve manifestar seu interesse preenchendo a ficha na página do PNSE no site oficial da Agência, ou enviando os dados para o e-mail pnse@iagro.ms.gov.br com nome completo, numero do CRMV, telefone e e-mail pra contato. Maiores informações podem ser obtidas no 67 3901.2693.

Após o pedido, o interessado deve aguardar a confirmação da equipe da Iagro, que será feita através de resposta no e-mail.

Curso para atuar em eventos pecuários

Já o curso sobre legislação sanitária, exigido para os médicos veterinários autônomos que querem se credenciar para atuar em eventos pecuários, está com vagas abertas para três turmas, durante o ano de 2018. A primeira turma está prevista para 20 de março, a segunda turma para 17 de julho e a terceira, para 13 de novembro.

Segundo o Coordenador do CIADE (Controle Integrado de Animais Destinados a Eventos), o fiscal estadual agropecuário, Natal Henrique Monteiro Junior, após o curso os profissionais interessados em conseguir a habilitação para o atendimento de leilões e clubes de laço devem enviar um requerimento ao diretor-presidente da Iagro, preencher documentos disponíveis na página do CIADE, juntar cópias de documentos e do certificado do treinamento, autenticar tudo em cartório ou na Iagro, e apresentar a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

Natal explica que os modelos de documento estão disponíveis nas Unidades da Iagro em todo o Estado, ou na página do CIADE, no site oficial da Agência, onde constam ainda outras importantes informações. “Depois de preenchidos esses documentos são encaminhados à Unidade Regional, que analisará e emitirá parecer através da Divisão de Defesa Sanitária Animal (DDSA)”, completa.

A parte teórica do curso acontece das 8 às 17h na Iagro Central (Av. Senador Filinto Muller, 1146, em Campo Grande). Já a parte pratica é oferecida no prédio da SGI (Parque dos Poderes).

Depois do curso, os nomes dos profissionais credenciados são publicados no Diário Oficial e em seguida inseridos no Sistema CIADE.

Durante o expediente normal da agência o contato para tratar sobre o CIADE deve ser feito através do HelpDesk: 0800-647-6713. O contato para atendimento dos eventos fora deste horário é pelo celular: 99987-1574, num plantão que fica disponível na sexta-feira das 18h30min as 22h, e aos sábados e domingos das 08h às 20h.