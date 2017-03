Iagro define exigências sanitárias para a 79ª Expogrande

A Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), regulamentou as exigências técnicas sanitárias para a 79ª Expogrande nesta semana. São 17 artigos que normatizam a entrada de animais na feira, horários de circulação, conferências de certificado de vacinação, entre outros. Inspeção sanitária entre bovinos e bubalinos, ovinos e caprinos, equídeos, aves domésticas e ratitas, suínos, coelhos e chinchilas, animais aquáticos, além de cães e gatos também fazem parte do regulamento.

A lei estadual 3823 que institui a defesa sanitária regulariza os requisitos necessários para a realização de evento com a aglomeração de animais, que somente poderá ser realizado em domicílio, estabelecimento ou local cadastrado e regularizado junto a Iagro.

Esta é uma ação complementar ao trânsito animal e as demais atividades de fiscalização no transporte de insumos, seus produtos e subprodutos e resíduos, máquinas e implementos com o mesmo objetivo de mitigar ou eliminar a difusão de enfermidades.

O evento agropecuário reúne em um recinto animais de diversas procedências, representando um risco à transmissão e disseminação de enfermidades, podendo causar prejuízos econômicos. Por isso, a Iagro possui a atribuição de definir normas e executar procedimentos que minimizem estes riscos, por meio da fiscalização no evento, para que os animais participantes cumpram as exigências sanitárias, de acordo com a sua espécie, finalidade e faixa etária visando manter no recinto, animais saudáveis.

Animais saudáveis, quando aglomerados em um evento, não representam risco de disseminar enfermidades, quando retornarem à sua origem. Esta é a principal finalidade do trabalho. Mas os fiscais estaduais agropecuários também trabalham para garantir a boa acomodação, condição física, instalações apropriadas, orientam e supervisionam todo o trânsito animal antes, durante e depois do evento.

No caso de bovinos e bubalinos, de acordo com o regulamento do artigo 1º, somente poderão entrar no recinto da exposição animais examinados e liberados pelos médicos veterinários responsáveis técnicos em serviço nos desembarcadouros do portão Elite e do portão Leilão, ficando expressamente proibido o desembarque de animais em outros portões ou diretamente nas baias.

Já no artigo 2º, o período de recebimento dos animais está condicionado a expressa necessidade da presença do responsável técnico, assim como em toda duração da exposição.

Outra exigência é de que todos os animais deverão ser submetidos à inspeção sanitária antes da admissão no recinto e serão exigidos documentos conforme a espécie como apresentação de guia de trânsito animal (GTA) e nota fiscal. A prova de soro-aglutinação negativa para brucelose (Antígeno Acidificado Tamponado – AAT) efetuada até 60 dias anteriores da data de término da Expogrande para fêmeas acima de 24 meses e para machos com idade superior a oito meses destinados à reprodução.

Veja mais detalhes das exigências sanitárias para a 79ª Expogrande.

79ª Expogrande

A 79ª Expogrande acontece entre os dias 30 de março e 09 de abril no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande (MS), e conta com uma extensa agenda de leilões, competições e palestras técnicas, além de shows e oportunidades facilitadas de negócios.

Veja Também

Comentários