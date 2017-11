Iagro alerta: Cadastro de área plantada de soja é obrigatório e passível de multa

Obrigatório e passível de multa, o cadastro da área plantada com soja pode ser realizado pela internet. Porém, até agora, a Iagro só recebeu a atenção de 2331 produtores que registraram 461.743 hectares de área. Esse número corresponde a apenas 17,8% da área total esperada para esta safra que, segundo estimativas do IBGE, terá mais de 2,5 milhões de hectares de área plantada com a leguminosa.

Segundo o chefe de divisão da Defesa Sanitária Vegetal da Iagro, Filipe Portocarrero, no mesmo período do ano passado já haviam sido cadastrados 510.518 hectares de 3869 produtores, referente à safra 2016/2017.

Filipe explicou que o cadastro é fundamental para auxiliar com as medidas fitossanitárias de controle da ferrugem asiática no Estado.

A expectativa é de que Mato Grosso do Sul tenha uma safra de 2,6 milhões de hectares de soja. Atualmente o Estado ocupa a 5ª posição no ranking nacional de produção de soja em grão e o 6º lugar em exportação, com participação de 7,6% na produção brasileira de soja neste ano, segundo a Aprosoja.

O cadastro, que é obrigatório, deve ser realizado exclusivamente pela internet no site da agência até o dia 10 de janeiro de 2018. O produtor que não o fizer e sofrer fiscalização, poderá ser autuado em 100 Uferms.

Mais informações ou denúncias podem ser realizadas pelo 0800-647-2788, Disk Vegetal.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)