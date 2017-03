I Encontro das Tops do Beach Tennis acontece sábado no Point Bertioga

O Point Bertioga, no Jardim Ypiranga, será palco no próximo sábado (25), do 1º Encontro das Tops do Beach Tennis. O evento será em alusão ao mês de março, dedicado às mulheres.

Segundo os organizadores, esse encontro comemorativo ocorre em outras cidades do país, mas será a primeira vez que será disputado em Mato Grosso do Sul, com o apoio da Federação de Beach Tennis de MS e MB Beach Tennis.

A disputa contará com a participação de atletas de destaque nacional, como Raissa Caroline, Eva Regina, Sarah Passarinho, Maria Bruzarosco e Ana Picolini.

