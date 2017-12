HUMAP realiza 1ª Feira de Negócios, Produtos e Serviços

Evento acontece nos dias 13 e 14 de dezembro - Divulgação

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (HUMAP-UFMS), realiza nos dias 13 e 14 de dezembro a 1º Feira de Negócios, Produtos e Serviços.

Todos os colaboradores, pacientes, familiares e amigos do HUMAP, e também colaboradores, alunos e familiares da UFMS poderão expor e vender seus trabalhos e talentos, como artesanatos (tapetes de crochê, quadros, esculturas, etc), bijuterias e alimentos (bolos, pães, salgados, brigadeiros, etc). Podem participar também colaboradores e pacientes que tenham, por exemplo, agência de viagens, lavanderia, que ofereçam aulas de instrumentos musicais, reforço escolar, entre outros.

“O objetivo da Feira é a valorização de talentos de colaboradores, pacientes e amigos do HUMAP-UFMS e também para retribuir e prestigiar o trabalho de voluntários que ajudam na instituição. É ainda uma forma de envolver a comunidade local”, explica o turismólogo Vlademir Senna, idealizador da Feira, que faz parte do programa de humanização do HUMAP-UFMS.

De acordo com o superintendente do HUMAP-UFMS, Cláudio César da Silva, a Feira de Negócios, Produtos e Serviços é muito importante pois busca estimular o desenvolvimento de talentos dos nossos colaboradores e pacientes também a integração entre as pessoas. “É muito importante este evento porque proporciona que as pessoas conheçam o que o outro tem a oferecer, os talentos dos nossos colaboradores e pacientes, criando um ambiente mais saudável e aproximando as pessoas. E está dentro do que queremos para o nosso hospital, que é humanizar a assistência aos pacientes e também humanizar as nossas relações internas enquanto profissionais”, afirma.

A Feira será realizada nos dias 13 e 14 de dezembro (quarta e quinta-feira), das 8h às 17h, na Área de Convívio da direção do HUMAP (em frente ao Protocolo).

Os interessados em participar devem entrar em contato pelo telefone 3345-3372, com Senna.