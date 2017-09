HU-UFGD prepara segundo ciclo da Pesquisa de Satisfação dos Usuários

O instrumento avalia a opinião dos cidadãos visando melhorias no atendimento

O Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD), por meio de sua Ouvidoria, realizará o segundo ciclo da Pesquisa de Satisfação dos Usuários no período de 2 de outubro a 17 de novembro de 2017. Já é o quarto ano em que a instituição aplica a consulta, que é um dos meios de os cidadãos que fazem uso do hospital participarem da avaliação dos serviços prestados.

A pesquisa é realizada há quatro anos na maior parte dos hospitais filiados à rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) e é aplicada pelas equipes de Ouvidoria de cada instituição, visando contribuir para a qualidade dos serviços prestados ao cidadão, além de cumprir o Decreto 6.932/2009, que assegura a participação do usuário na avaliação dos serviços prestados pelos órgãos públicos federais. Entre os tópicos analisados, estão o tempo de espera, a estrutura e o atendimento.

O primeiro ciclo da pesquisa deste ano foi realizado entre 2 de maio e 23 de junho, e, nas oito áreas avaliadas, o HU-UFGD obteve índices superiores a 70%, chegando a média geral do índice de satisfação a 81,88%. Outro aspecto relevante identificado pela pesquisa é a aprovação ao atendimento prestado: o índice de satisfação para o cuidado dispensado pelas equipes de saúde, incluindo gentileza e tratamento assistencial, ficou em 90,89%, e o atendimento realizado pelas recepções, em 87,23%.

As entrevistas com os participantes ficam a cargo da Ouvidoria, por seu caráter pedagógico, instrumental e estratégico dentro do hospital. Os questionários são aplicados a usuários nas áreas de internação e ambulatorial, utilizando a amostragem por proporções. Assim, no HU-UFGD deverão ser entrevistados 605 usuários, sendo 345 de atendimentos ambulatoriais e 260 pacientes internados.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3410-3001.

