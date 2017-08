HU-UFGD abre inscrições para seleção de estagiários em diversas áreas

O Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD) está com inscrições abertas para a Seleção Pública de Vagas de Estágio, visando formação de cadastro de reserva para candidatos de diversos cursos de graduação. O edital foi publicado nessa segunda-feira (7) e as inscrições podem ser feitas até o dia 22 de agosto.

Para participar da seleção, o acadêmico deve estar devidamente matriculado em instituição de ensino superior e apresentar frequência ativa no curso de graduação ao qual estiver vinculado. A carga horária será de 20 horas semanais, divididas em quatro horas diárias, pelas quais o estagiário receberá uma bolsa mensal de R$ 364, mais auxílio transporte no valor de R$ 132.

Todas as publicações e informações referentes à seleção estão publicadas neste link, que será atualizado a cada nova etapa. É importante que o candidato, antes de preencher a ficha de inscrição disponível na página acima, leia todo o edital de abertura e seus anexos.

Inscrições

Após preenchida e assinada, a ficha de inscrição deve ser entregue na Divisão de Gestão de Pessoas do HU-UFGD, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30. Junto da ficha, devem constar cópias do RG e do atestado de matrícula do semestre vigente ou documento que comprove vínculo com a instituição de ensino superior e o curso de graduação. É assegurado o direito de inscrição à pessoa portadora de necessidade especial.

Provas

Aos candidatos inscritos será aplicada prova escrita, de caráter eliminatório e obrigatório, a ser realizada nos dias 30 e 31 de agosto, conforme convocação futura. Para cada curso de graduação, foi estabelecido um conteúdo programático, de acordo com o anexo III do edital de abertura.

Depois da homologação e divulgação do resultado das provas, serão convocados para o início das atividades de estágio os candidatos classificados, obedecendo-se: à ordem de classificação; à oferta de vagas de estágios disponíveis e à disponibilidade do candidato selecionado/credenciado para estagiar.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3410-3154. O HU-UFGD fica localizado na rua Ivo Alves da Rocha, 558, bairro Altos do Indaiá.

Veja Também

Comentários