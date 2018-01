HU-UFGD abre dois novos Programas de Residência em Área Profissional da Saúde

O processo seletivo será realizado somente por Prova de Títulos, de caráter eliminatório - Divulgação

Estão abertas, de hoje (29) até dia 8 de fevereiro de 2018, as inscrições para dois novos Programas de Residência em Área Profissional da Saúde no Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD).

A Residência Uniprofissional em Enfermagem Obstétrica (apenas para enfermeiros) oferece seis vagas para ingresso, e a Residência Multiprofissional em Saúde Materno-Infantil (para enfermeiros, nutricionistas, psicólogos e fisioterapeutas), oito vagas (duas para cada formação profissional).

O processo seletivo será realizado somente por Prova de Títulos, de caráter eliminatório. O edital com todos os critérios, requisitos, informações e instruções foi publicado nesta segunda-feira (29) pelo Centro de Seleção da UFGD e pode ser acessado pelo link https://cs.ufgd.edu.br/residencia/2018/profissional. No mesmo link, encontram-se as demais informações, bem como o acesso à área para inscrição e cadastramento de títulos.

Conforme cronograma, o resultado final da seleção deverá ser publicado dia 21 de fevereiro, e o período de matrículas irá até dia 26 de fevereiro.

Os candidatos que ingressarem na Residência em Área Profissional da Saúde farão jus a uma bolsa no valor bruto de R$ 3.330,43, sendo descontado o percentual de 11% referente à Previdência Social, resultando o valor líquido de R$ 2.964,09.

O HU-UFGD já contava com outras duas áreas de concentração dentro da Residência Multiprofissional em Saúde (Atenção Cardiovascular e Saúde Indígena), recebendo, anualmente, 12 residentes habilitados em Enfermagem, Nutrição e Psicologia. Todos os Programas de Residência iniciarão as atividades no dia 1 de março.