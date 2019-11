Hospital Regional tem nova diretoria e novos investimentos

Com investimento total de R$ 35,9 milhões, o Hospital regional passa por processo de reestruturação - Foto: Divulgação

Na manhã desta quarta-feira, dia 06, o Secretário de Estado Geraldo Rezende deu posse a nova diretoria do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, e anunciou investimentos de R$ 55 milhões na compra de equipamentos e reforma da unidade.

Segundo ele investimentos nunca antes realizados no Hospital Regional.

Geraldo ressaltou ainda que todos os projetos de reforma e ampliação do Hospital Regional devem ser entregues até 2022.

A nova diretora-presidente do HRMS será a médica Rosana Leite de Melo, servidora de carreira do Hospital.

Especialista em Cirurgia de Cabeça e Pescoço, a médica Rosana Leite de Melo é docente do curso de medicina da UFMS, foi presidente do Conselho Regional de Medicina (CRM/MS) entre 2015 e 2017. Ocupava o cargo de Coordenadora Geral das Residências em Saúde no Ministério da Educação e Secretária Executiva da Comissão Nacional de Residência Médica.

Com investimento total de R$ 35,9 milhões, o Hospital regional passa por processo de reestruturação, com reformas nos setores de Hemodiálise, enfermaria pediátrica do terceiro andar, centro cirúrgico, UTI pediátrica, enfermaria do oitavo andar, central de material esterilizado e a pintura externa e manutenção das brises do Hospital.

No valor de R$ 22 milhões, será construído um anexo que deverá abrigar uma nova ala para o serviço de traumato-ortopedia, além do Centro de Reabilitação e Readaptação Estadual (CRER), que terá 8 mil metros quadrados, vai abrigar o Centro de Reabilitação, ambulatório e a farmácia. No novo setor haverá 62 leitos, 10 Unidades de Terapia Intensiva e mais seis salas cirúrgicas.

O Plano de investimentos do Hospital Regional também prevê a compra de cerca de mil equipamentos, no valor de R$ 19 milhões.