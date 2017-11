HRMS 20 anos: Coordenação de exames disponibiliza diagnósticos de ponta para pacientes de MS

Laboratório de análises clínicas do Hospital Regional é mais completo do Mato Grosso do Sul.

Campo Grande (MS) – A Coordenação de Apoio Diagnóstico e Terapêutica do Hospital Regional Rosa Pedrossian (HRMS) disponibiliza uma série de exames aos pacientes de Mato Grosso do Sul, inclusive alguns que ainda nem estão previstos na tabela SUS (Sistema Único de Saúde). A informação é da coordenadora do setor, Cristina Zotti, que há 6 anos trabalha no hospital. O apoio diagnóstico é responsável por todos os exames da unidade hospitalar, exceto a parte cardíaca.

“Fazemos toda parte de endoscopia, ressonância, ultrassom, tomografia, eletroencefalograma, eletroneuromiografia periférica, mama, densitometria, biopsia de próstata, tireoide, ginecologia. Também fazemos a patologia. O nosso laboratório de análises clínicas é um dos mais completos do Estado. Temos, inclusive, exames que nós fazemos que nem o SUS cobre ainda, tanto na parte de endoscopia quanto na parte de análises clínicas mesmo. Afirmo com toda certeza que não perdemos para nenhum hospital em MS, nem mesmo para os particulares” afirma Cristina.

A Coordenação tem três gerências ligadas diretamente, que são da imagem, da endoscopia e da patologia. “Nós temos trabalhando conosco sete categorias: médicos, enfermeiros, técnico de enfermagem, técnico em radiologia, administrativos, técnico de laboratório bioquímicos e biomédicos. Em média são 200 funcionários. Quando entrei na coordenação em maio de 2016, um paciente demorava pelo menos três meses para realizar uma tomografia por exemplo. Nós conseguimos otimizar a agenda e hoje o tempo médio é de uma semana. Exame de mama também não tem fila. O ultrassom está organizado, não temos demanda reprimida no hospital nem no nosso ambulatório. Inclusive oferecemos vagas a mais que a pactuação de vários exames para a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande [Sesau]”, conta.

Inovação

Conforme a coordenadora, o setor segue em constante inovação. Está em andamento o início de um exame ao qual o HRMS será o precursor no Estado. A tomografia por emissão de pósitrons ou PET-SCAN é um exame de imagem que utiliza uma substância radioativa (18- Fluordesoxiglicose) para rastrear células tumorais no organismo. Ele é necessário para o acompanhamento do tratamento do câncer. A abertura do serviço está baseada em uma portaria ministerial que exige que o centro oncológico ofereça essa possibilidade ao paciente, uma vez que ele é específico para tratar certos tipos de câncer.

“É um exame bem caro que não tem condições do SUS manter. Depende de uma dinâmica e é feito com o uso de um fármaco radioativo que vem de fora, de avião. Como o medicamento tem meia vida, tem que chegar em tempo hábil para ser executado e o paciente tem que estar em condições clínicas. Por exemplo, a glicose interfere muito no exame. Nós sabemos que as células cancerígenas consomem mais glicose do que qualquer outra célula. Esse fármaco se liga à glicose para detectar a região com consumo maior e onde provavelmente vai ter o câncer. Por isso a glicemia deve estar controlada para realização do exame. Um exame bem caro que já iniciamos o processo e vamos começar a fazer em dezembro”, comemora.

O serviço principal da Coordenação é otimizar os tratamentos dos pacientes, dando suporte às equipes médicas do hospital. “Nós somos o apoio. Temos que ter essa consciência que depende muito do que as clínicas solicitam para dar suporte à saúde do paciente. Cada setor tem uma logística, então, nós temos que nos adequar à realidade deles para que possam contar com nosso apoio nos exames. Para isso otimizamos todos os tratamentos que passam por aqui. Às vezes tínhamos solicitação de ultrassom que demorava uns três dias. Hoje faz no mesmo dia. Só fica para outro em questão de um preparo bem específico. A parte de patologia também otimizamos muito. Havia um atraso muito grande na resposta desses exames, que conseguimos diminuir bastante. A questão da tomografia, raio x, a própria endoscopia, às vezes, o paciente demorava uma semana para conseguir. Hoje também está com tempo reduzido”.

Ressonância

Entre as novidades do HRMS está a abertura do serviço de ressonância magnética. Dados da Sesau revelam que a demanda represada em Campo Grande é de 1,5 mil exames. O Hospital Regional começou a fazer a pouco tempo. O setor foi instalado em dezembro de 2016 e os exames começaram com dois por semana no meio deste ano. Atualmente o serviço é contratado da Santa Casa, que atende 20 pacientes do HRMS, somente internados. Mas a realidade está prestes a mudar.

“Ficamos na dependência de chamar alguns profissionais do último concurso. O Governo do Estado até convocou, porém dos radiologistas que tinham, só um assumiu. Resolvemos então abrir com duas ressonâncias por semana, uma vez que não temos todos os equipamentos necessários, pois ainda estão em processo licitatório. Mas nossa demanda foi muito grande. Assim, percebemos que dava para otimizar para os pacientes internados, sem a necessidade de ter que ir de ambulância. Precisávamos só de uma maca, porque o paciente é acamado. A manutenção nos atendeu prontamente com uma maca feita de PVC e de madeira”, relata.

Mesmo com a maca improvisada, a equipe não tinha a parte técnica. Foi quando a Secretaria de Estado de Saúde (SES) firmou um contrato do programa Redime que é levar o aparelho, o exame e o laudo para o interior, e incluiu nesse contrato os laudos da ressonância do HRMS. “Isso nos permitiu otimizar muito nossa agenda. Atualmente temos quatro pacientes de manhã e quatro à tarde, de segunda a sexta-feira. Iniciamos em junho apenas com dois, às quartas-feiras. O laudo chega, se for uma urgência em duas horas. Casos de emergência, quatro horas. Agora se for de rotina, em até 24h temos o resultado. Quando os equipamentos chegarem vamos otimizar muito mais”.

Nosso serviço de endoscopia também é o melhor do Estado. A parte da radio intervenção que é uma modalidade nova e é muito importante, também é realizada no HRMS. “Por meio dela faz-se biópsias de tumores que precisariam de cirurgia. Em um exame aparece a imagem de um nódulo. Por meio da radio intervenção é feita uma biópsia guiada para conseguirmos o resultado desse material com menor exposição do paciente, minimamente invasivo. Por exemplo, uma biopsia guiada no rim. Vai na imagem, marca exatamente onde vai introduzir a agulha. Faz a pulsão para tirar o material e mandar para a patologia. É muito melhor que ir para o centro cirúrgico ou fazer uma quimioterapia sem necessidade”.

A chefe do administrativo, Rosangela Motta, trabalha há 14 anos no HRMS. “Faço todo o apoio administrativo, atendo a parte médica, setor de patologia na parte administrativa e a parte médica com escala de programação de extra e escalas dos setores de endoscopia, imagem e patologia. Faço ainda as autorizações de exames que são realizados fora do HRMS. Nós evoluímos muito na dinâmica, o setor está super organizado. Atualmente disponibilizamos muitos exames para a Sesau que não eram feitos. Melhorou muito o serviço”.

O médico cirurgião vascular, Leonardo Pereira, trabalho no HRMS desde 2007 e avalia que o setor de exames é o melhor do Estado. “Trabalho na rede particular também e posso dizer seguramente que hoje o setor de exames é o melhor. Não tem nenhum hospital que faça, por exemplo, doppler de urgência para trombose venosa (obstrução das veias do sistema venoso profundo dos membros, sendo mais comum nos inferiores). Além disso, nosso número de exames é um dos mais altos da cidade”, afirma.

A técnica de enfermagem, Claudineia Araújo Pereira, trabalha no setor de patologia. “Aqui a gente recebe o comunicado do andar quando um paciente vai a óbito. Temos nossos livros de protocolo, subimos junto com o livro para dar entrada do corpo. Também pegamos peças que vem do centro cirúrgico, Cetoi, PAM, GO. As peças são partes humanas como, por exemplo, vesícula, perna, mama, dedo, tudo. Registramos tudo e mandamos para o laboratório. Há cerca de um mês informatizamos tudo. Agora o médico pede o resultado de uma peça e nós temos até o código”, diz.

Com a informatização, quando o paciente dá entrada no hospital aparece todo o histórico dele no sistema. Quantas peças tirou, quantas biópsia, se fez tomografia, tudo. “Fica anexado no prontuário do paciente, inclusive, os externos como cintilografia miocárdica. Isso otimiza, porque às vezes o paciente esquecia o exame em casa e perdia a consulta. E fazemos a necrópsia aqui também. O sistema é o mesmo dos óbitos, tudo dentro do protocolo”, reforça.

Segundo o gerente do laboratório de análises clínicas, Adriano Cesar Augusto Ramirez dos Santos, que trabalha há 11 anos no HRMS, são feitos em média 108 mil exames mensais . “É urina, sangue, toda parte da microbiologia, parasitologia, imunologia, imunofenotipagem. Nesses 20 anos o setor tem muito a comemorar. Nosso setor evoluiu muito. As inovações tecnológicas melhoraram e muito a qualidade do nosso serviço”, finaliza.

Texto e fotos: Diana Gaúna – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)