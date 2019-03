HR de Ponta Porã cria comissões internas para intensificar cumprimento de metas estabelecidas na unidade

Comissão interna reuniu diversos setores do Hospital para alinhar objetivos e acelerar a estratégia para cumprimento de metas.

Campo Grande (MS) – Foi implantada no Hospital Regional Dr. José de Simone Netto (Hospital Regional de Ponta Porã – HRPP) a Comissão Interna de Gerenciamento de Indicadores, por iniciativa da diretoria do hospital. O objetivo é monitorar e analisar os indicadores e metas, e assim mensurar a produção e qualidade dos serviços oferecidos. As reuniões são mensais e contam com a participação dos coordenadores e gestores da unidade, para que haja um alinhamento das metas de todos os setores.

Também foi criada a Comissão de Padronização e Recebimentos de Medicamentos e Materiais, que visa acompanhar o recebimento dos insumos hospitalares e promover a qualidade, segurança e efetividade na utilização de medicamentos no HRPP.

“A criação das comissões tem como objetivo informar os gestores sobre as ações realizadas no hospital. Mês passado já foram restabelecidos os estoques de materiais e medicamentos. Também realizamos ações pontuais para sanar os problemas vinculados a esses assuntos. Estamos trabalhando em conjunto com toda a equipe do hospital para trazer medidas efetivas para o cumprimento das metas contratualizadas. O tomógrafo já está em pleno funcionamento e estão sendo realizados os exames internos do HRPP e os de urgência e emergência. Permanecemos empenhados no cumprimento das metas, nossa prioridade é melhorar a qualidade no serviço prestado à população de Ponta Porã e da microrregião”, enfatiza o diretor Geral do HRPP, Gustavo Pauletti Vasconcelos.

A unidade é referência aos oito municípios da região Sul do Estado. Em 2018, 68 mil pacientes foram assistidos no HRPP, que atende em média cinco mil pacientes por mês.

Texto e foto: Leonardo Cremer – Hospital Regional Dr. José de Simone Netto (Hospital Regional de Ponta Porã – HRPP)