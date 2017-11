HR 20 anos: Ambulatório oferece 45 especialidades e atende mais de 5 mil pacientes por mês

Com serviço 100% regulado, pacientes fazem tratamento integral e contam com mais de 180 profissionais.

Campo Grande (MS) – O ambulatório do Hospital Regional Rosa Pedrossian (HRMS) oferece tratamento integral em dezenas de especialidades aos pacientes de todo Mato Grosso do Sul. Com serviço 100% regulado, atende em média 5,5 mil pessoas por mês e possui ainda diversos serviços de parcerias externas. Administrado pelo Governo de MS, somente de janeiro a agosto deste ano, 44.387 pacientes passaram pelo setor.

O termo ambulatório se refere aos procedimentos realizados sem a necessidade de internação do paciente. A grande maioria dos diagnósticos como o estudo das imagens (radiografia, tomografia, ultrassonografia e ressonância), os testes funcionais e as biopsias são realizados no mesmo dia e após algumas horas o paciente é liberado. A coordenadora do ambulatório do HRMS, Elizandra Kunzler Bronzoni, de 40 anos, trabalha há 14 anos no hospital. De acordo com ela, entre especialidades e subespecialidades são oferecidos 92 serviços. Ela pondera ainda que os pacientes só recebem alta após recuperação definitiva.

“Aqui os atendimentos são 100% regulados. O paciente vai na UBS [Unidade Básica de Saúde], consulta com o clínico geral que é quem vai indicar a especialidade que ele precisa e solicitar para a central de vagas o atendimento. Uma vez que esse paciente entrou aqui, o tratamento é integral. A gente recebe muitas pessoas que vem de outros hospitais e depois da alta fazem acompanhamento na UBS. Aqui ele fica com a agente até ter alta definitiva por melhorar. Se precisar de um exame faz aqui, bem como de cirurgia, curativo e todos os exames. Nós não tínhamos ressonância, mas agora já está sendo implantado o serviço. Então, a integralidade do tratamento do paciente no Hospital Regional é fantástica”, declara.

Entre as melhoras no setor durante a gestão do governador Reinaldo Azambuja, a gerente cita o aumento no número de profissionais, implantação dos ambulatórios de curativos e de espuma. “De 2015 para cá houve muitas melhorias. Nessa gestão ganhamos com a chamada de mais profissionais do último concurso. Ampliamos o número de vagas para oferecer melhores condições de atendimento à população. Também houve a implantação do ambulatório de curativos, que já havia o projeto, mas ainda não estava efetivado; esse é um dos setores que mais tem se destacado com a grande vantagem da desospitalização, bem como o ambulatório de varizes que tem resolvido o problema de muitas pessoas, inclusive, reduzindo a fila por cirurgias”, pontua.

Além das especialidades e subespecialidades, o ambulatório oferta serviços de parcerias externas. Entre eles estão o Centro de Referência de Imunobiológicos (CRI) e o Terapia de Obesidade Infantil (TOI). “O CRI é nosso centro de referência que oferece as vacinas especiais, voltadas para pacientes imunodeprimidos (com defesas imunológicas fracas, facilmente contagiado por vírus e/ou bactérias). Então, o pediatra indica para algumas crianças, ou pacientes em tratamento de câncer que precisam de acompanhamento especial, pós- operatório, entre vários outros tipos. Também temos a terapia de obesidade infantil, que conta com psicólogo, nutricionista, nutrólogo, endocrinologista, educador físico. Esse serviço é livre demanda. O pediatra encaminha a criança que estiver acima do peso e a mãe traz aqui para atendimento”, conta.

O ambulatório está atualmente com 142 médicos, 22 funcionários administrativos, 18 técnicos de enfermagem, dois enfermeiros, uma psicóloga, uma educadora física, duas terapeutas ocupacionais, além de uma fono que faz teste da orelhinha em bebês três vezes por semana. “Nosso nível de satisfação é muito alto, segundo dados da Ouvidoria. Muita gente vem pessoalmente agradecer, inclusive, trazem presentes para as equipes. Ficamos muito contentes em poder dar melhores condições de vida e oferecer um bom atendimento”, afirma.

Mariele Cristina da Silva, de 38 anos, aguardava uma consulta para o filho de Antony, de 2 anos e 2 meses. Ela conta que teve o bebê prematuramente e que, desde então, segue realizando acompanhamento médico na unidade hospitalar. “Meu filho nasceu prematuro e fui atendida aqui. Então, desde que nasceu, venho com ele continuar o acompanhamento médico. Eu gosto muito daqui. É a mesma pediatra e quando a gente precisa, se não está no dia marcado, ela recebe mesmo assim. Sempre fui muito bem atendida e meu filho também. Só temos a agradecer toda a equipe de profissionais que trabalham aqui por serem tão atenciosos com a gente durante esse tempo todo”, declara.

Para Ana Paula da Silva Rocha, de 30 anos, o atendimento está resolvendo o problema do seu filho Samuel de 10 anos. Ela deu entrada pelo pronto atendimento em um caso de emergência e há dois meses segue sendo atendida pelas equipes multidisciplinares do HR. “Meu filho passou uma emergência médica e fomos encaminhados para cá. Faz dois meses que ele consulta com os profissionais daqui. Moro aqui perto e o que posso dizer que além de ser um atendimento humanizado, em que a gente se sente acolhida, está resolvendo o problema do meu pequeno Samuel”, frisa.

Na avaliação de Maria das Graças, 65 anos, a consulta é marcada com bastante rapidez. “Estou em tratamento vascular desde fevereiro, sendo acompanhada aqui no Hospital Regional. Primeiro fui para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e me encaminharam para cá. Estou sendo bem atendida. Assim que peguei os exames em mãos, demorou apenas nove dias para o médico me atender. Foi bem rapidinho”, ressalta.

Diana Gaúna – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Edemir Rodrigues