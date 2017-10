Hotel de Campo Grande é destaque em premiação internacional

O Hotel coleciona outros importantes prêmios: Mérito Lojista 2016, Trivago Awards 2017 e Travellers’ Choice, do TripAdvisor. - Divulgação

Clientes compartilham informações a todo o momento por meio de postagens e avaliações nas principais redes sociais e sites de turismo e hotelaria. Por isso, são influências poderosas na hora de decidir por qual estabelecimento optar para hospedagens de lazer e negócios ou para a realização de eventos.

Um dos rankings de avaliação é o "Loved by guests" feito pelo Hotéis.com, que avalia, por meio da opinião de hóspedes do mundo inteiro, quais os melhores estabelecimentos. A partir de pontuações dadas pelos seus usuários, o Deville Prime Campo Grande atingiu a nota 4.8, ficando entres os sete melhores hotéis do Brasil.

“Trata-se de um prêmio muito importante, pois a opinião do hóspede, dos nossos clientes, é embasada na experiência. E o certificado “Loved by guest – Gold Award” é um prêmio exclusivo para alguns hotéis ao redor do mundo que alcançam pontuações mais altas”, destaca o gerente do Deville Prime Campo Grande, Marcelo Mesquita.

O Hotel coleciona outros importantes prêmios: Mérito Lojista 2016, Trivago Awards 2017 e Travellers’ Choice, do TripAdvisor. “A concepção de nosso empreendimento, desde sua construção, foi focada em um produto de luxo. As instalações, equipamentos e serviços foram criadas para tornar o hotel uma referência única na cidade. E estamos conseguindo desbravar um nicho de mercado que até então não existia”, afirma Mesquita.