Hotéis estimam ocupação de 57% durante feriado prolongado no Rio

Tomaz Silva/Agência Brasil

Apesar das fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro nos últimos dias, os hotéis devem ficar cheios durante o feriado prolongado da Semana Santa, Tiradentes (21 de abril) e São Jorge (23 de abril).

De acordo com pesquisa do Sindicato dos Hotéis do Município do Rio de Janeiro (Hotéis Rio), a média de ocupação hoteleira deve ser de 57% no período, podendo atingir 70%. Os dados foram colhidos de 5 a 10 de abril.

O vice-presidente do sindicato, José Domingo, lembra que, no ano passado, quando os feriados não foram emendados, as reservas chegaram a 53% na Semana Santa e a 46% nos dias de Tiradentes e São Jorge.

Dados da entidade mostram que em torno de 70% dos visitantes no feriadão são provenientes de São Paulo, Minas Gerais e estado do Rio. A maior parcela dos turistas estrangeiros é norte-americana, argentina e chilena. Neste feriadão, a diária média nos hotéis cariocas alcança R$ 329.