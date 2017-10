Hotéis de Las Vegas adotam detectores de metal para examinar malas de hóspedes

Funcionários de dois hotéis de Las Vegas estão usando temporariamente detectores de metal portáteis para examinar malas. A medida é uma tentativa de melhorar a segurança depois que o contador aposentado Stephen Paddock abriu fogo contra centenas de pessoas que estavam em um festival de música country no domingo, matando 59 e ferindo mais de 500.

Repórteres do jornal Las Vegas Review tiveram a bagagem revistada pelos detectores nos hotéis Wynn e Encore ontem. Investigações apontaram que Paddock entrou no hotel Mandalay Bay com 23 armas.

Ambos os resorts são administrados pelo magnata Steve Wynn. Um porta-voz das redes hoteleiras afirmou ao Las Vegas Review que a medida foi colocada em prática na manhã de segunda-feira, quando a polícia ainda não sabia se havia mais atiradores envolvidos na ação. Ele ainda ressaltou que as revistas nas malas e hóspedes são feitas quando eles "acreditam ser necessário". Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários