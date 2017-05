O Hospital São Paulo (HSP) negou nesta quinta-feira, 11, que tenha solicitado ao Ministério da Saúde a mudança de hospital universitário para filantrópico. Na quarta-feira, dia 10, a pasta afirmou que a instituição deixaria de receber verba do programa de hospitais universitários com a mudança de definição. Procurado nesta quinta-feira, o ministério reiterou que atendeu ao pedido do HSP e informou em março a suspensão do repasse. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja Também

Comentários