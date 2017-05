Hospital Regional de Ponta Porã lança site para facilitar acesso às informações

Ponta Porã (MS) – O site do Hospital Regional Dr. José de Simone Netto (Hospital Regional de Ponta Porã – HRPP) foi criado para garantir facilidade de acesso às informações e aos serviços oferecidos pela instituição. O objetivo da direção do Hospital Regional com o lançamento da página na internet é se aproximar cada vez mais da população atendida, que engloba Ponta Porã e outros sete municípios da região sul do Estado, cerca de 204 mil habitantes.

“Hoje temos a grata satisfação de apresentar aos usuários do Hospital Regional um site com conteúdo simples e objetivo, de uma forma bem transparente, para que a população possa acompanhar as ações que vem ocorrendo no Hospital, possa ter acesso às informações úteis, a localização e assim criar um novo canal de comunicação nesta era digital, onde tudo é por meio de um clique. O hospital tem mais de 23 anos e nunca teve um site, então, é com muita alegria que lançamos mais esta ferramenta de comunicação entre o nós e os usuários de Ponta Porã e região”, destacou o diretor geral do Hospital Regional de Ponta Porã, Franco Monteiro Xavier.

Na página, a população encontra informações sobre o Hospital, que conta com 104 leitos, sendo 30 de Clínica Médica, 26 Clínica Cirúrgica e Ortopédica, 21 de Clínica Obstétrica e 27 de Clínica Pediátrica, além de 15 leitos na sala verde (observação no Pronto Socorro) e três salas no Centro Cirúrgico, e informações sobre os serviços oferecidos, entre eles atendimento de baixa e média complexidade nas unidades de internação, cirurgias de médio e pequeno porte, atendimento de urgência e emergência 24h por dia e exames laboratoriais e de imagem como raio X, tomografia computadorizada, ultrassonografia e eletrocardiograma.

Além disso, a população tem acesso a dicas para melhorar a saúde e a qualidade de vida, primeiros socorros, higiene bucal e prevenção de doenças como hipertensão arterial, osteoporose, conjuntivite, entre outras.

No site também estão disponíveis informações úteis para pacientes, acompanhantes e visitantes como telefone para agendamento de consultas – (67) 3926-6725, horário de visitas, recomendações gerais durante os atendimentos e internações, e notícias sobre tudo o que acontece no HRPP, como eventos e divulgação de novos serviços.

Outra novidade é que o site também é responsivo, ou seja, se adapta a vários tamanhos de tela e permite que o usuário acesse com qualquer aparelho móvel com internet, seja por meio de celulares ou tablets. É um mecanismo que garante modernidade à página do Hospital Regional de Ponta Porã e é uma tendência no Brasil e em todo o mundo.

Leonardo Cremer – Hospital Regional de Ponta Porã

