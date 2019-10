Hospital Regional de Ponta Porã implanta sala de medicação para crianças

Campo Grande (MS) – O Hospital Regional Dr. José de Simone Netto, em Ponta Porã (MS), acaba de implantar no Pronto-Socorro uma sala de medicação especial para as crianças. O novo espaço promove ambiente lúdico para os pequenos receberem a medicação e previne erros na administração de medicamentos, priorizando o bem-estar e segurança dos pacientes.

“A implantação da sala de medicação infantil é mais uma medida que tomamos buscando promover a segurança e um ambiente humanizado aos pacientes. O Hospital Regional de Ponta Porã faz parte do Projeto Paciente Seguro, nesta sala as crianças recebem a medicação separada dos adultos, o que previne erros na administração dos medicamentos e proporciona mais conforto”, afirma Demetrius do Lago Pareja, diretor-geral da unidade, que é gerenciada pelo Instituto Acqua, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES).

A estudante Natiele Maia, mãe de Otavio Henrique, com 9 meses, elogiou a iniciativa. “Antes elas tomavam soro junto com os adultos. Esse novo ambiente ficou mais humanizado e seguro para as crianças”, disse. O operador de máquinas Marcelo Antunes, pai de Otávio, também aprovou. “Ficou ótimo, nossos filhos ficam mais tranquilos ao estarem perto de outras crianças e se distraem com os brinquedos”, disse.

Paciente Seguro

O Hospital Regional de Ponta Porã é um dos três hospitais do Mato Grosso do Sul participantes do projeto Paciente Seguro. A iniciativa é coordenada pelo hospital de excelência Moinhos de Vento, em parceria com o Ministério da Saúde por meio do PROADI-SUS. Uma das medidas do programa é promover ações para a implantação de práticas seguras. Com isso, a nova sala de medicação promove ainda mais segurança para as crianças atendidas pela unidade.

O hospital atende mais de 200 mil habitantes dos oito municípios da região sul do Estado e conta com 107 leitos, 29 destinados às Clínicas Cirúrgica e Ortopédica, 20 para a maternidade, 16 na Clínica Pediátrica e 32 na Clínica Médica. O Hospital Regional de Ponta Porã também possui 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Em média, 130 pacientes passam, por dia, no Pronto-Socorro, que oferece atendimento de baixa e média complexidade em regime de livre demanda ou referenciada.

Camila Kaveski, assessoria de imprensa do Instituto Acqua (Hospital Regional de Ponta Porã)

Fotos: Divulgação