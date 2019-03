Hospital Regional de MS realiza, por ano, 73 mil exames de imagem e 753 mil de laboratório

Campo Grande (MS) – O Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) oferece serviços completos para a população, com atendimento em 45 especialidades médicas. A unidade é equipada com um grande centro de exames, entre eles estão os cardiodiagnósticos, hemodinâmica, imagem e laboratório.

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende destacou que o HRMS presta um importante serviço para a população. “É uma unidade hospitalar que presta um atendimento de alta qualidade em diversas especialidades”, afirma.

Os exames realizados no hospital são gratuitos. Em relação à parte laboratorial foram mais de 62 mil exames feitos em janeiro de 2019. Em 2018 foram realizados mais de 753 mil exames laboratoriais de diversas modalidades como bioquímica, endocrinologia, hematologia, imunologia, micologia, microbiologia, parasitologia e urianálise.

Em janeiro deste ano, foram realizados 6,7 mil exames de imagens. Durante o ano passado, somam 73 mil. Entre esses estão a colonoscopia, endoscopia digestiva alta, mamografia, radiografia simples, tomografia entre outros.

A hemodinâmica oferece exames como, por exemplo, cateterismo cardíaco, arteriografia cerebral, biópsa/punção percutânea guiada por US. Já no cardiodiagnóstico são realizadas ultrassons de carótidas vertebrais, ecocardiograma de estresse, teste ergométrico além do holter 24h.

“Enfrentamos desafios diariamente e buscamos soluções e atendimento humanizado para oferecer à população saúde de qualidade. Nosso Hospital Regional oferece serviços completos, consultas, exames, acompanhamentos além dos tratamentos. A prioridade desta gestão é aprimorar ainda mais essas condições para que os colaboradores tenham condições de trabalhar em prol da saúde “, conclui o diretor-presidente do HRMS, Márcio Eduardo.

Airton Raes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom) e Iza Rocha – Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS)

Foto: Edemir Rodrigues