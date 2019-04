Hospitais e escolas terão de notificar automutilação e tentativa de suicídio

ECONOMIA Marcos Cintra afirma que 'continua muito no governo', após reunião com Bolsonaro

MULHER 1° Encontro de Mulheres na TI defende valorização feminina no setor

ESPORTE Técnico do Ceará trava negociação para Guarani se reforçar com Vitor Feijão

VARIEDADES Venda de livro em livrarias despenca no Brasil em 2018, aponta Fipe

Enquete

De acordo com uma pesquisa levantada pelo Ibope, a aprovação ao governo do presidente Jair Bolsonaro caiu entre a população que resistiram a abraçar sua candidatura à Presidência. Você está satisfeito com o atual governo de Bolsonaro?

