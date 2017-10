Hortifrutigranjeiros das Capital têm a oportunidade de produzir corretamente, ampliando sua produtividade e sua renda

Aqui na Capital, o Projeto ‘Cinturão Verde’ entra em nova fase. Depois de receberem a visita dos técnicos no local onde produzem seus hortifrutigranjeiros, a primeira turma de produtores de Campo Grande conheceu os resultados do levantamento e recebeu as primeiras orientações sobre uso de agrotóxicos, zoonoses, saúde e boas práticas na produção.

O Superintendente de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, Produção e Agricultura Familiar, Rogério Thomitão Beretta, explicou que os produtores estão tendo é uma oportunidade de produzir corretamente, ampliando assim a produtividade e oferecendo produtos de qualidade.

Outros seis encontros estão sendo agendados para atender os 109 produtores participantes deste, que está sendo realizado como projeto piloto. A ideia segundo Beretta é estender este trabalho ao restando dos produtores da capital e na sequência aos produtores do interior.

Hoje 97% do tomate comercializado no Ceasa é importado de outros Estados. Com o Projeto Cinturão Verde será possível mudar essa realidade, fazendo com que a demanda de consumo na Capital e no Estado possa ser suprida por produtores daqui.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)