Horticultura é opção de atividade produtiva e filantrópica no semiaberto de Corumbá

Corumbá (MS) – Como forma de oportunizar ocupação produtiva e aproximar o contato com a comunidade, foi implantada a atividade de horticultura no Estabelecimento Penal de Regime Semiaberto, Aberto e Assistência ao Albergado de Corumbá (EPRSAAAC).

Denominado “Horta Verde Vida”, o espaço foi criado em junho por iniciativa da direção da unidade, com o apoio da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen).

Para o plantio, foi reaproveitada uma área ociosa do presídio. Todos os insumos como adubos, semente e mudas são provenientes de doações de parceiros.

Inicialmente, foram plantados 14 canteiros, mas o intuito é ampliar a produção, por meio de parcerias com instituições locais, e fazer doação semanal das hortaliças cultivadas para uma instituição filantrópica.

“Ações que aumentam o contato da sociedade com o presídio ajudam a desmistificar o estigma e o preconceito com a pessoa privada de liberdade, dando oportunidades concretas de reabilitação”, defende o diretor do presídio, Domingos Sávio de Arruda.

No local, dois internos executam os trabalhos de plantio e manutenção e recebem a remição de um dia da pena a cada três de serviços prestados, direito garantido pela Lei de Execução Penal. “A intenção é aumentar o cultivo também para gerar mais oportunidades de trabalho aos custodiados e beneficiar a comunidade com as doações”, explica o dirigente.

Outra expectativa da direção do estabelecimento prisional é que, no futuro, o excedente possa ser vendido nas feiras livres da cidade e a arrecadação utilizada na manutenção e reforma da unidade penal.

Para o diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, o trabalho prisional evita a ociosidade dos custodiados, possibilita o desenvolvimento de habilidades, profissionalização e a valorização como pessoas. “Por esse motivo, que a agência penitenciária firma, constantemente, parcerias que buscam a efetiva ressocialização de detentos”, finalizou o dirigente.

Tatyane Santinoni – Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen)

Foto: Divulgação

