Hortas urbanas vão gerar renda para moradores de comunidades carentes da Capital

Uma parceria entre Governo do Estado e Prefeitura Municipal vai possibilitar a implantação de 200 hortas urbanas na Capital. A iniciativa busca fomentar a agricultura familiar, gerar renda para esses pequenos produtores e também melhorar os hábitos de consumo das comunidades carentes.

Nesta terça-feira (24), o secretário especial do Governo, Carlos Alberto de Assis, e o diretor-presidente da Agraer, André Borges, estiveram no Jardim Centenário em uma das unidades que serão atendidas pelo programa.

O diretor presidente da Agraer/MS André Borges contou que caberá a Agraer e a Sedesc organizar e coordenar os horticultores, que serão capacitados. Além disso, a agência vai fornecer insumo inicial, tais como o adubo, matéria orgânica e material para construção. E até mesmo recursos federais serão destinados ao projeto.

A Agraer e Sedesc analisam os bairros e as famílias que serão responsáveis pelas hortas. A ideia é que elas sejam instaladas em áreas carentes da Capital. Dona Rosa, do Jardim Centenário está empolgada com a nova fonte de renda para a família.

O lançamento oficial, com as presenças do governador Reinaldo Azambuja e do prefeito Marquinhos Trad, será realizado nas próximas semanas. Ainda conforme o secretário de Governo, a previsão é de que até dezembro sejam implantadas mais 40 novas hortas e no ano seguinte mais 80 para que atinja a meta de 200 hortas comunitárias.